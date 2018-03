Las frases salientes del discurso de Macri en el Congreso

El Presidente habló por espacio de 40 minutos ante la Asamblea Legislativa

- "Antes que nada, quiero homenajear a los 44 tripulanes del submarino ARA San Juan, que entregaron su vida cumpliendo con el deber. Estamos con los familiares y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para encontrarlos"

- "Gracias por entender que las cosas llevan tiempo, que no hay soluciones mágicas, y gracias por el diálogo"

- "Si hoy estamos donde estamos es gracias al esfuerzos de todos. Lo peor ya pasó"

- "Ustedes me pusieron acá para emprender juntos este camino, un camino distinto que por fin nos está sacando de repetir los mismos errores durante años"

- "Estoy acá porque quiero que cada uno de ustedes pueda ver que su vida va a avanzando"

- "Vamos a cumplir las metas fiscales y vamos a dejar de endeudarnos"

- "Tenemos que evitar los diagnósticos apocalípticos"

- "Queremos un Estado al servicio de la gente, que obligue a los funcionarios a rendir cuentas"

- "Un Estado al servicio de la gente también es transparente, que muestre en qué se gasta. No estamos acá para beneficiarnos. Ahora hay reglas sobre cómo mostrar nuestro patrimonio y normas para fijar el nombramiento de familiares"

- "No podemos gastar más de lo que tenemos. En esto nos pusimos de acuerdo con los gobernadores, después de décadas de desorden llegó el momento de ser serios con el equilibrio fiscal"

- "Otra de las prioridades es que todos los argentinos puedan acceder a los créditos y puedan ahorrar"

- "La inflación está bajando. La de 2017 fue menor a la de 2016 y la de este año será menor a la del año pasado. Pero queremos más. Queremos que no sea un instrumento de la política como ha sido durante años"

- "La desocupación está bajando y la cantidad de trabajadores registrados creció en unos 270 mil"

- "No podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre, no es justo, no está bien, no puede seguir así"

- "Y en un mundo de iguales, tampoco es justo que los padres estemos sólo dos días con nuestros hijos"

- "Los argentinos queremos vivir en paz. Creemos en un sistema que ponga en el centro a las víctimas del delito, y sobre todas las cosas queremos sentirnos cuidados, y para eso tenemos sque pensar en los que nos cuidan. Las mujeres y hombres de las fuerzas de seguridad se juegan la vida por nosotros y merecen nuestro respeto y admiración"

- "Yo sufrí a la mala policía. La seguridad y la lucha contra el narcotráfico son dos de las demandas de los argentinos. Estamos llevando el Estado donde antes sólo existía el poder de las bandas"

- "Tenemos un Código Penal viejo y emparchado, necesitamos uno nuevo"

- "Les pido a los legisladores que le den la importancia que merecen estos temas para cuidar a los argentinos"

- "La vida es lo más importynate que tenemos y nos estamos matando en las rutas y las calles, es una tragedia nacional, siendo la principal causa de muerte de los jóvenes"

- "La calidad en la educación es un compromiso que tenemos que asumir juntos. Los padres no podemos desentendernos y dejar a los maestros solos, tenemos que involucrarnos"

- "La única manera de mejorar es partir de la verdad. No le tengamos miedo a la verdad, a lo que hay que temer es a la mentira, el ocultamiento, a no querer mostrar la realidad. A lo que hay que temer es que los chicos no puedan terminar el colegio"

- "La educación sexual es una herramienta que empodera a los jóvenes"

- "Hace 35 años venimos postergando un debate muy sensible, que sociedad nos debemos: el aborto. Estoy a favor de la vida, pero como dije estoy a favor de los debates. Espero que se escuchen todas las voces. Si trabajamos juntos y hacemos las cosas con buenas intenciones vamos a dar buenos resultados"

- "Los argentinos dependemos de nosotros para crecer. No estaría acá si no creyera eso"

- "No sirve culpar a otros de lo que nos pasa"

- "Si pudimos sentarnos a dialogar, pudimos evitar una crisis que se nos venía encima, imaginémonos las cosas que vamos a poder en el futuro. Animémonos que podemos hacerlo"

- "Cada transformación está hecha sobre base firme y va a durar para toda la vida".