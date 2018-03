Casi un 30% de indecisos, el botín que se disputan los partidos en Italia

La cifra representa unos 10 millones de votos cruciales para los resultados, aunque todo indica que ninguna fuerza logrará la mayoría

| Publicado en Edición Impresa

ROMA

Los partidos italianos intentan captar en los últimos días de campaña de las legislativas al 30% del voto indeciso que puede influir fuertemente en los resultados, aunque ya se preparan para lo que parece inevitable: que ningún partido logre la mayoría.

En una campaña electoral anodina que no ha entusiasmado a los italianos, según apuntan los analistas, los partidos intentan con sus últimas promesas e iniciativas captar a esos cerca de 10 millones de votos que pueden ser determinantes.

Por ello, los políticos lanzaron sus últimas propuestas para convencer a los electores, como el representante de la Liga Norte, Matteo Salvini, quien prometió un ministerio de Turismo y otro para los discapacitados.

Por su parte, el líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, que no puede ser elegido al estar inhabilitado por su condena por fraude fiscal hasta 2019, insistió en que su candidato es el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Un anzuelo para los posibles electores de la centroderecha que, ante la ausencia de Berlusconi, esperan a una persona moderada, ya que la alternativa sería votar a la ultraderechista y antieuropeista Liga Norte o a los neofascistas de Hermanos de Italia de Giorgia Meloni.

Sin embargo, Tajani no tiene por el momento ninguna intención de aceptar este cargo y Forza Italia se presentará a las urnas sin candidato. Berlusconi sabe perfectamente que el resultado tras las elecciones del 4 de marzo no les garantizará la mayoría y el martes adelantó que no tendrá problemas para presentarse el próximo año como candidato a primer ministro cuando prescriba su inhabilitación.

Y es que todos los partidos hacen cábalas sobre lo que ocurrirá y cómo comportarse ante un resultado incierto y el fantasma de un Ejecutivo de transición o nuevas elecciones a la vista.

Por eso, el Movimiento 5 Estrellas (M5S, los “indignados” de Italia) decidió llegar al día después de las elecciones con los deberes hechos, y hoy presentará en Roma su lista de ministros que el martes envió por correo electrónico al jefe de Estado, Sergio Mattarella, como indicación de que están preparados para gobernar.

Una iniciativa considerada “absurda” por el presidente del Gobierno en funciones y miembro del Partido Demócrata (PD), Paolo Gentiloni, que remarcó que era la primera vez que se creaba “un gabinete en la sombra” antes de unas elecciones. “Gentiloni ya está pensando en los pactos y el nuestro no es un gobierno en la sombra sino un Gobierno a la luz del sol”, respondió el candidato del M5S, Luigi di Maio.

También se consultó al líder del PD, Matteo Renzi, sobre su futuro si sufre un revés electoral, pero él aseguró que Mattarella indicará quién debe gobernar. Renzi dijo que no obstante, seguirá siendo secretario del partido. (EFE)