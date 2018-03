La Gobernadora instó a los docentes negociar la paritaria sin poner de rehenes a los alumnos

La gobernadora María Eugenia Vidal reclamó hoy con firmeza a los gremios bonaerenses seguir la paritaria con los niños en las aulas, sin tomar al inicio de clases como una fecha límite que pone "de rehenes a los alumnos". Además, llamó a debatir no sólo lo salarial sino una reforma que permita mejorar la educación de los alumnos, al inaugurar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, en La Plata.

LEA TAMBIÉN: EN FOTOS: Así se vivió la apertura de las sesiones legislativas en fotos

LEA TAMBIÉN: La Provincia impulsará una reforma en la justicia "que ponga en el centro a la víctima"

"No podemos seguir dialogando sobre qué es lo mejor para los chicos pensando que para eso hay una fecha límite, y menos si tomamos que esa fecha es el inicio de clases que pone de rehenes a los alumnos y que cada febrero hace que los padres sigan sufriendo la incertidumbre de no saber si van a empezar las clases a tiempo o no", sostuvo Vidal en un discurso que duró 40 minutos.

EL SALARIO DE LOS MAESTROS

En este marco indicó que "el salario de los maestros no puede perder poder adquisitivo y no lo hizo durante toda nuestra gestión, claro que tenemos que dialogar y ponernos de acuerdo, pero con una prioridad obvia: el centro de nuestro debate son nuestros alumnos, los chicos que van a la escuela".

"Frente a aquellos que tienen dudas sobre si la inflación va a ser superior al quince por ciento que estamos ofreciendo, les digo que vamos a encontrar mecanismos para cuidar el poder adquisitivo de los docentes como lo hicimos en 2016 y 2017", destacó en alusión a la cláusula de revisión que propuso incluir ayer el gobierno en su tercer propuesta a los maestros.

LOS NÚMEROS QUE EXPUSO PARA REFLEJAR LOS PROBLEMAS EN LA EDUCACIÓN

Con tono firme, Vidal argumentó, con cifras, que el debate con los docentes no debe circunscribirse a lo meramente salarial sino que lo preocupante hoy son las dificultades que evidencias los alumnos de las escuelas públicas bonaerenses en su aprendizaje.

"La mitad de los chicos que empieza la escuela secundaria no la termina. De la mitad que la termina, un 68% no puede resolver operaciones matemáticas básicas y el 54% tiene dificultades para comprender textos y en las escuelas secundarias públicas más pobres los resultados son todavía peores: el 88% de los chicos no puede hacer operaciones básicas y el 64% tiene dificultad para comprender textos", apuntó.

Remarcó que "en una escuela secundaria pública pobre de la provincia menos de tres chicos de cada diez aprenden lo que necesitan en lengua y solo uno de cada diez en matemática".

"Estos problemas no se resuelven solo con un aumento de sueldo, con inaugurar una escuela o con decir que el aplazo ´estigmatiza´", destacó y agregó que tampoco se resuelve "defendiendo que alguien que está al frente del aula no tenga título docente cuando hay docentes recibidos sin trabajo. No se resuelven pensando que es lo mismo para un chico empezar y terminar el año con un docente o tener cuatro en el mismo año"

"MÁS DE UN DOCENTE POR AÑO" Y EL PRESENTISMO

"Porque hoy, el 40 por ciento de nuestros chicos en la escuela primaria tiene más de un docente por año, y de esos, el 20 por ciento tienen más de dos", detalló. Vidal también puntualizó: "Cuando hablamos de presentismo, no se trata solo de cuánto gasta el gobierno de la provincia en suplencias, sino de cuál es el impacto que el ausentismo tiene en nuestros chicos y en su capacidad de aprender".

LEA TAMBIÉN: VIDEO - Vidal: "no vengo a decir que la Provincia está de pie, sí que el cambio que prometimos está pasando"

LEA TAMBIÉN: "Después de décadas de desorden, queremos un Estado al servicio de la gente, moderno y facilitador"

Vidal aclaró que "no estamos discutiendo que un docente pueda enfermarse, necesite cuidar a su hijo, tenga la licencia por maternidad, ni que necesite una licencia para estudiar, estamos discutiendo el abuso, las licencias truchas, el ausentismo del 17 por ciento en las escuelas públicas contra el 5 por ciento en las escuelas privadas, incluso las que reciben subvención estatal".

LA INTENCIÓN DE INTRODUCIR ROBÓTICA EN LA CURRÍCULA

"¿No es evidente que muchos de nuestros chicos no están aprendiendo?", se preguntó y aludió a una revolución tecnológica mundial, que motiva la inclusión a partir de este año de la robótica en las escuelas primarias, porque "no les van a preguntar a nuestros chicos sobre ausentismo, sobre cargos o sobre cláusula gatillo, solo les va a interesar si tienen o no las competencias para tener un trabajo".

Siguiendo con su interpelación a los docentes expresó: "Si de verdad nos importa la educación tenemos que cambiar la lógica de la discusión. Nosotros no vinimos a emparchar. Vinimos a hacer lo que hay que hacer aunque eso nos traiga costos. Los mismos costos que nos trajo el año pasado tener 17 días de paro".