¿Poroto vende humo?: Nicole está que trina (¿o celosa?) por la novia de Cubero

La confianza que ya tiene con su nueva pareja la hizo estallar, y saltó como leche hervida a las redes para escrachar a su ex

nicole le hace reclamos a su ex a través de las redes sociales

A pesar de que hace un año que están separados y que, en el medio, Nicole Neumann ya tuvo novio y se separó, pasó lo que tenía que pasar: cuando Cubero (con quien estuvo en pareja durante doce años y con quien tiene tres hijas) blanqueó a su nueva pareja, la bella pero picante Mica Viciconte, Nicole Neumann estalló. Ella dice que fue de bronca pero, detrás, parecen ser los celos los que la llevaron a reaccionar.

La top model se lanzó a Twitter a escupir una serie de mensajes con destinatario anónimo que, sin embargo, no fue necesario aclarar porque lo hizo el miércoles, el mismo día en el que las revistas de la farándula salen a la calle. Y esta semana, el que estuvo en las principales portadas fue su ex, Poroto Cubero, contándole al mundo lo feliz que está en su nueva etapa, en pareja con la bella ex “Combate”, a quien le lleva diez años de diferencia.

“Predicar algo y actuar completamente al revés, y peor, juzgar y después actuar de esa misma manera, se llama #Incoherencia #VendeHumo”, escribió Nicole, durísima.

Pero eso no fue todo porque, acto seguido, como si con el anterior no hubiera sido suficiente, lanzó: “Criticar algo que ni sabés que es de otro y estar pendiente 24/7 de otro se llama #NotengoVida #Quiero Vivirlatuya”.

A pesar de que ella dijo no estar enojada, manifestó que la publicación no había sido el motivo de su ataque de furia sino “otras cositas” (le encanta hablar con diminutivos a Nicky).

Y así llegaron las especulaciones.

Al parecer, el fin de semana Cubero no habría aguantado la ansiedad de esperar hasta su día de la semana sin hijos y, sin pensarlo demasiado, les presentó a sus hijas (Indiana, Allegra y Sienna) a su novia.

Pero eso, que es normal, no habría sido lo que indignó a Nicole sino otra cosa.

Yanina Latorre lo contó en “Los Ángeles de la mañana”. “Durmieron todos en la casa. Mica y las chicas. Viven todos en countries. Hay guardias y queda todo registrado, salvo que haya dormido en la calle”, lanzó la panelista de manera irónica.

Y agregó: “Las nenas le contaron a la mamá, pero ojo que no se lo contaron mal. La pasaron bien. Ellas la conocían de ‘Combate’. La conocieron cuando él fue al programa”, concluyó la mujer de gambetita.

Consultada por esta versión, Neumann, con aires de superación, manifestó que no iba a hablar: “No hablo nada más de nadie por eso no puse ni nombres ni temas en mis tuits. Está muy bien (que Fabián sea tapa de revistas), es alguien que está en el medio”.

Si se mordiera la lengua, quizás se envenenaría porque la bronca (o los celos) se le notaba en el aura.

Encima de todo, Poroto, que está chocho de la vida con su flamante conquista, declaró que “no hay chances” de volver con Nicole, y que “no extraña nada” de ella.

“Todas las cosas que hacíamos con ellas y Nicole yo las sigo haciendo solo con las nenas. No extraño nada. Disfruto todo. Sí me dolió que se haya roto la mesa familiar pero acá seguimos siendo una familia de padre e hijas. Ya la separación se superó hace mucho tiempo y es parte del pasado. Hoy me siento muy cómodo como estoy, lo pasado pisado. Estoy muy feliz hoy en día”, manifestó el capitán de Vélez.

Y agregó: “Ya se terminó todo lo que hubo en su momento. Se cortó. Pasaron muchas cosas en el medio y ya no hay chances. Hoy en día tengo bien en claro que con Nicole no hay vuelta atrás”.

Por otra parte, se refirió a las cosas que ganó tras su separación con Nicole, a quien en una nota había definido como dominante.

“Gané tener la libertad de tiempos y horarios que antes, cuando uno convive en familia, no tiene. Estando soltero uno maneja sus tiempos y toma decisiones en soledad. Otra cosa no le veo realmente”, manifestó.

Y agregó: “Hoy no negocio con nadie. Manejo mis días. Con Nicole estamos muy bien organizados con las nenas. Ella las tiene tres días y yo dos y los fines de semana vemos cómo hacemos porque yo juego al fútbol”.

De todos modos, Poroto, aseguró que su relación con Mica avanza con cautela, sin presión aunque con compromiso. Por ahora, dijo, lo importante es disfrutar.

¿Y QUÉ DICE MICA?

La rubia, que mostró tener un caracter importante cuando pasó el año pasado por el piso de “Bailando por un Sueño”, dijo que está “bien”, contenta con lo que el destino tenía deparado para ella. Y, al igual que Fabián, dijo que van paso a paso, sin prisas.

“Tanto él como yo queremos ir despacio, no nos queremos apurar. Lo hablamos los dos. Si no hay nada seguro, no está bueno decirlo. Si vamos despacio, el tiempo dirá”, manifestó la bailarina.

“Estoy trabajando mucho y tampoco es que tengo un tiempo que me sobra, trato de adaptarme. Cuando nos vemos, está todo bien. No es algo enfermizo eso de que me tiene que ver”, contó, sobre cómo van construyendo cuidadosamente la relación.

Consultado en relación a sus proyecciones a futuro, dijo que le gustaría armar una familia. “No sé si con él, pero me gustaría casarme y tener hijos. Hay que ver si quiere tener otro hijo más. Me parece un excelente padre, y eso está bueno”, reflexionó la joven rubia.

Pero lo más llamativo llegó después cuando reveló cómo lo tiene agendado en su lista de contactos telefónicos.

“La verdad es que lo tengo agendado como Adrián. Porque la gente es chusma, y cuando una habla, molesta (que miren) y me pone incómoda”, confesó Mica, sorprendiendo a más de uno.

“Si yo lo tengo como Fabián, no hay muchas personas que justo se llamen Fabián. Incluso, a veces le digo ‘che, Adri’. Porque me olvido”, contó.

“Para mí, él es Adri. Lo hablé con él, pero no sé qué apodo le puedo poner. Con el tiempo y la confianza, van a llegar los apodos. Y no se me escapó ningún ‘mi amor’. Para eso falta”, sumó.

