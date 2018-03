La galería de las más raras

| Publicado en Edición Impresa

Es una de las que ofrece el acceso a la melódica voz de canarios de todo el mundo cantando sus grandes éxitos. Lo que parece una excentricidad no lo es tanto para los fanáticos del canto de los canarios y menos para aquellos que la usan para incitar a sus propios canarios a cantar.

CALCULADORA DE EDAD PERRUNA

Para averiguar qué edad exacta tiene un perro nada mejor que bajarse una calculadora de edad perruna. La gracia de la aplicación es que averigua a qué edad humana equivale la edad del perro en cuestión. Para saberlo basta con cargar la raza del perro y su edad exacta.

Saber el número del día y del mes en que estamos viviendo es fácil. Pero ¿quién sabe a cada momento en qué día del año estamos viviendo? Para saber, por ejemplo, que el 31 de enero de un año no bisiesto es el día número 365 del año ahí está Day of the Year, una aplicación de las más raras.

CINEMUTE LIFE

¿Hay algo más molesto que un celular sonando en lo mejor de una película, en el cine, o en medio de un concierto? Para no ser el responsable de una situación tan incómoda existe Cinemute, una aplicación que detecta cuando estás en un cine o teatro y te olvidaste el celular encendido. Y lo silencia.

NAME GENERATOR

Si uno quiere ser un gran novelista, esta aplicación le resuelve una parte, aunque bastante ínfima, de la tarea: se encarga de generar nombres en todos los idiomas automáticamente. Sirve también si no sabés que nombre ponerle a tu gato.

HARMONICA EXERCSES

Si tantos aprenden de los turoriales de YouTube, no es raro que las aplicaciones también se orienten a la enseñanza. Por ejemplo a la enseñanza musical. Por ejemplo, a la enseñanza de la armónica. Esa es la finalidad de esta aplicación que ya tiene ,más de 5.000 descargas en el mundo.