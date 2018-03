El Imperio Pincha

De local te mata. Es el segundo equipo que más ganó en el milenio por torneos locales y en Copa tiene un récord tremendo: 47 triunfos y 8 empates en 60 partidos. Anoche erró muchos goles y no debió sufrir

Martín Cabrera

mcabrera@eldia.com

Estudiantes ganó su primer partido en la Copa Libertadores 2018 y no quedaron dudas. Fue 3-0 al Real Garcilaso, resultado que pudo y debió ser más abultado, y que tuvo que liquidar antes de tiempo. No debió llegar hasta los 30 minutos del segundo tiempo para liquidar la historia.

El equipo de Lucas Bernardi jugó más y mejor que su rival, que no vino hasta La Plata a defender porque evidentemente no sabe cómo hacerlo. Anoche, sólo por la mala puntería e impericia de Estudiantes no se volvió a Perú con más goles en contra.

El resultado, además, marcó que el Pincha de local es incontrolable. Es el segundo equipo argentino que más partidos ganó en esa condición desde el año 2000 hasta esta parte (son 174, menos que Boca pero más que San Lorenzo) y tiene la mejor performance en Copa Libertadores, ya que ganó 47 partidos y empató ocho sobre 60 presentaciones. Anoche, al equipo de Cuzco le mostró quién tiene el verdadero Imperio de resultados.

Resulta difícil de explicar cómo Estudiantes no se puso en ventaja durante el primer tiempo, ya que tuvo alrededor de cinco situaciones claras de gol. Pero muy, muy claras, que por impericia propia y algo de mala fortuna no terminaron en gol.

De entrada nomás Gastón Campi, primero, y luego Jonatan Schunke, se encontraron con dos pelotas dentro del área tras un tiro de esquina, que fueron al cuerpo del arquero Morales, que dos veces evitó la caída de su arco.

A los 24 Gastón Giménez, de flojo período, tuvo la pelota en la puerta del área, sin arquero y con un par de defensores por delante. A la corrida remató... demasiado alto. Una buena chance que no tuvo final feliz.

Y a los 38 minutos Lucas Rodríguez, tras buen centro de Facundo Sánchez, le pegó de primera y volea. La pelota pegó en el palo derecho de Morales y atravesó toda la línea de gol, para salir -por el efecto- justo del otro lado. Ni un brujo pudo hacer semejante maldad.

Pero el protagonista de ese primer tiempo fue Lucas Melano, un delantero al que le cuesta hacer goles. A los 12 se llevó por delante la pelota y no pudo definir, y a los 45 erró un mano a mano tras gran asistencia de Juan Otero. No es el primero que desperdicia y por eso la gente se lo hizo saber.

En el segundo tiempo el partido fue más de lo mismo, pero tuvo un factor externo que terminó ayudando al local: la tormenta. A los 30 segundos se lo erró Otero debajo del arco y tres minutos después un aguacero feroz hizo que el árbitro venezolano Alexis Herrera detuviera el juego. Los 22 jugadores se fueron al banco de suplentes. Pero hubo un protagonista que se dio cuenta que no había motivos para suspender el partido: el Dr. Hugo Montenegro. Fue él quién empezó el reclamo. Luego lo siguieron Mariano Andújar y Leandro Desábato. Entonces el juego se reanudó y en el primer centro al área llegó el gol, de Lucas Melano, que apareció solo y sin marca por el segundo palo. Después de tanto errar, bajo un diluvio impresionante y con el empuje de la gente, logró quebrar a su rival, limitado de mitad de cancha para atrás.

El gol casi que empezó a definir el partido, pero el Pincha debió esperar hasta los 30 minutos para liquidarlo. Lo hizo, primero, con un penal que acertó Mariano Pavone y el propio Tanque marcó el tercero a los 40 minutos, el segundo de su cuenta personal, para dejar las cosas más parecidas a la realidad y a lo que había sucedido dentro del campo.

Fueron tres pero pudieron ser más, si Pavone le pegaba bien a un balón dentro del área, o si Morales (y el palo) no le sacaban el gol a Juan Otero, de los mejores jugadores de Estudiantes, que se quedó con ganas de patear el penal.

Ganó el Pincha y no hay persona en el mundo que pueda ponerlo en duda. Pero también es cierto que le costó mucho vulnerar a un rival limitado que ni siquiera es esforzó para evitar el gol. Bernardi tiene muchas cosas positivas en su equipo, pero deberá encontrarle una solución a la anemia ofensiva. Sí, anemia, aunque el equipo haya goleado 3-0.

Ganó el Pincha y sumó tres puntos de oro para quedar puntero e ilusionarse con llegar, como indica su historia, a los octavos de final de una copa que tiene a los mejores equipos del continente.