La confusión se apoderó de los bachilleratos de adultos en la Región

Ni los profesores y directivos tienen en claro si deben inscribir y empezar las clases. Críticas a la “falta de directivas claras”

“La situación es compleja y muy ambigua. Nos llega información de varios lados, contradictoria. No podemos decir a ciencia cierta cómo estamos hoy”. Es lo que una profesora con años de trabajo en una escuela de Tolosa manifestó ayer en relación a la situación de los bachilleratos de adultos. Y sintetizó lo que le ocurre a casi todos los integrantes de esa modalidad educativa.

Es más, en la víspera estuvieron reunidos los inspectores jefes de la Provincia por este tema, según confió una alta fuente.

Uno de esos inspectores recibió una carta del director de un establecimiento de Villa Progreso, en Berisso, preguntándole qué hacían con los alumnos inscriptos: “¿Empiezan las clases?”.

Desde la Dirección de Escuelas bonaerense reiteraron que la normativa 1657/17 dice, básicamente, que los chicos y chicas de hasta 18 años que cursaban en bachilleratos de adultos deben pasar a la órbita de secundaria, y que sólo los mayores de 18 quedarán en las conocidas popularmente como “escuelas nocturnas”.

Pero lo cierto es que comunicaciones cruzadas e imprecisas llevaron a muchos establecimientos a cerrar la inscripción y a otros a demorar el inicio de clases.

“Logramos que aquellos que no inscribían lo hagan, pues la resolución no indica eso en ningún tramo, así como conseguimos que empiecen las clases”, aseguraron a este medio desde los principales gremios docentes, aunque aclararon que “Educación, no obstante, no dio marcha atrás con la reforma”.

Ese cambio ya fue explicado a este diario por la cartera educativa. Los mayores de 18 podrán continuar en los planes Fines o en los Cens (Centros Educativos de Nivel Secundario para adultos), en forma presencial o a distancia.

“No se puede modificar el sistema educativo improvisadamente. Un ejemplo: en Esteban Echeverría no hay Cens. La Plata tiene otra realidad. Otros distritos, otra. Y así. Deben ir a los territorios. Consultar con las comunidades educativas. No pueden bajar una única directiva, inconsulta, desde un escritorio a toda la Provincia”, opinó en diálogo con este medio la secretaria adjunta del Suteba, María Laura Torre.

Delegados de otras organizaciones gremiales se mostraron “muy preocupados” porque “desde el nivel central no bajan directivas claras y, así, es muy pero muy difícil ordenar cambios, más en un sistema educativo tan grande y complejo como el bonaerense”.

Ante la confusión, ayer muchos colegios decidieron empezar las clases.

Desde esas entidades apuntaron que “en cuanto al trabajo de los docentes, que hoy están en la incertidumbre total sobre su continuidad, estamos haciendo hincapié en la Ley de Educación de la Provincia, que en su artículo 14 dice claramente que ante cualquier cambio en la estructura educativa los trabajadores no perderán los derechos adquiridos, esto es, su empleo y su estabilidad laboral”.

Y recordaron que “esa ley, sancionada durante la gobernación de Felipe Solá, fue un logro que evitó que se repitiera lo que ocurrió con la reforma educativa de los ´90, cuando profesores de secundaria fueron primarizados al crearse la educación general básica (EGB) de 9 años y el Polimodal de 3 años”.