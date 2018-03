Icardi opinó sobre la no convocatoria de Sampaoli ¿Qué dijo?

Mauro Icardi, después de haber marcado cuatro goles a la Sampdoria habló sobre su ausencia en la convocaroria de Sampaoli para los partidos de la Selección.

¿Y qué dijo? "Me parece bien que le dé la posibilidad a otros porque y no venía jugando los últimos partidos", señaló concluyente.

Jorge Sampaoli no convocó al juador del Inter (que alcanzó los 103 tantos en la Serie A) para los encuentros amistosos del equipo nacional argentino ante Italia y España.

"Hablé con Sampaoli y ya sabía que estaba afuera. Me parece justo no estar. Estuve sin jugar cuatro partidos por lesión... Me parece justo que le dé la posibilidad a otros porque no venía jugando los últimos partidos y ahí tenía que salir la convocatoria. Pienso que es una cosa justa, después decide él", tiró el delantero y capitán del Inter.