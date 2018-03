Florencia Peña calificó como "una estupidez" la pregunta de Nicolás Repetto

"Una estupidez" fue como calificó Florencia Peña la pregunta que le hizo Nicolás Repetto a una mujer que fue víctima de acoso sexual. La actriz también afirmó que forma parte de una “mentalidad que atrasa” y que “no tiene nada que ver con lo que sucede”.

“Hoy, los comunicadores y los que estamos frente a una cámara tenemos que cuidar el lenguaje. No porque antes no hubiera que cuidarlo, sino que ahora hay otra conciencia”, aseguró.

El escándalo comenzó cuando Repetto le preguntó a Débora Garay, una joven que en menos de una hora fue acosada dos veces si se encontraba "vestida de manera sexy".

“Lo que te pongas no tiene que ver con que te acosen. No es causal de nada, no debería serlo, y machacar sobre ese concepto me parece que ya está”, dijo Florencia Peña.

Repetto fue víctima de un "escrache mediático por su pregunta", que Peña no criticó. "Me parece que esa es la manera de revertir ciertos mecanismos machistas que casi se han momificado. No se puede decir eso, está mal. ¿Estás culpando a la chica porque se puso una pollera? Entonces, ¿está bien que la acosen, que la violen, o se hagan una ‘paja’ adelante? Es una estupidez”, afirmó.