Terror para un remisero en La Plata: esperaba el semáforo, le quisieron robar el auto y lo golpearon

Momentos de terror es lo que vivió el chofer de un remis durante esta madrugada en la zona oeste de La Plata, cuando fue abordado por al menos cuatro delincuentes que lo amenazaron, lo golpearon, lo quisieron apuñalar y se salvó de milagro en la avenida 137 y 72, en la localidad de Los Hornos.

Todo sucedió hoy, alrededor de las 1:00AM, cuando el hombre se detuvo en el semáforo de esa zona y fue sorprendido por los malvivientes que se cruzaron por delante de su vehículo. Allí, lo hicieron descender y como se resistió, comenzaron a golpearlo salvajemente.

En declaraciones que hizo la víctima en exclusiva a EL DIA, comentó: "Terminé de trabajar en Los Hornos y en la zona de 137 y 72, fui abordado por cuatro delincuentes que me quisieron robar el auto. Mientras yo peleaba, una mujer me revisaba todo el auto y se llevaron mi celular. Me tiraron dos puñaladas, son dos delincuentes peligrosos que están armados. Lo loco de esto, que en mis 13 años de servicio, nunca me han bajado del vehículo para robarle. Había cámaras de seguridad en la zona".

En tanto, sobre lo insólito que también le ocurrió durante la madrugada, explicó: "Fui a la comisaría tercera a radicar la denuncia y me dijeron que no había oficial de turno. Nadie se hace cargo, no me tomaron la denuncia y todo queda en la nada, uno paga impuestos para que esto no pase. Estuvimos una hora esperando a la policía en la zona y nunca llegó. Estos tipos estaban esperando en la esquina y querían llevarse el auto de alguien.

"No me llegaron a robar el auto porque me resistí, estoy con mucha impotencia y bronca", finalizó el hombre a este medio.