La agenda deportiva del domingo acelera desde temprano: horarios, partidos y TV

La agenda deportiva del domingo se pone en marcha desde las 10 de la mañana cuando las ruedas de Franco Colapinto circulen en el Gran Premio de Hungría por la decimocuarta carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Más tarde, Racing y Riestra ruedan la pelota en el verde césped en la búsqueda de su próximo pase a cuartos de final de la Copa Argentina. Finalmente, completan la jornada los partidos de la Primera Nacional.

FÓRMULA 1

10:00: GP de Hungría: Carrera │DGO / Disney + Premium / FOX Sports

COPA ARGENTINA - OCTAVOS DE FINAL

16:00: Racing vs Dep. Riestra │TYC Sports

PRIMERA NACIONAL - FECHA 25

13:45: Nueva Chicago vs Alt. Brown │ TYC Sports

15:00: Los Andes vs Racing (C)│ TYC Sports Play

15:00: San Telmo vs Def. Unidos │ TYC Sports Play

15:00: Agropecuario vs Temperley │ TYC Sports Play

15:00: Gimnasia (Mdz) vs Mitre (SdE) │ TYC Sports Play

15:30: Chacarita vs Estudiantes (BA) │ Dsports + / DGO

15:30: Patronato vs Alvarado (MdP) │ TYC Sports Play

15:30: Güemes (SdE) vs Dep. Madryn │ TYC Sports Play

16:00: Estudiantes (RC) vs Talleres (RE) │ TYC Sports Play

17:00: Central Norte (S) vs Chaco For Ever │ TYC Sports Play

18:15: Gimnasia (J) vs Colón │ TYC Sports

20:15: Ferro vs All Boys │ TYC Sports

TURISMO NACIONAL

10:00: Misiones: Carrera │ TV Pública