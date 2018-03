El dueño de Facebook, citado a declarar por el caso de las filtraciones

Los Parlamentos británico y europeo reclaman a Zuckerberg que explique el uso de datos de usuarios en la campaña de Trump

| Publicado en Edición Impresa

LONDRES

Los Parlamentos británico y europeo reclamaron al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que explique cómo fue posible que datos de sus usuarios fueran explotados en la campaña electoral estadounidense por la empresa consultora de datos online Cambridge Analytica, que suspendió a su presidente ejecutivo.

Las autoridades de la Unión Europea (UE) abordaron ayer el caso Cambridge Analytica (CA). El tema estuvo en la agenda de una reunión de los encargados de la protección de datos en Bruselas, señaló la Comisión Europea, una de cuyas representantes pidió “aclaraciones” a Facebook en Washington, un día después de que las acciones de la red social se desplomaran en la Bolsa por este caso.

En dos jornadas, Facebook lleva perdidos más de 60.000 millones de dólares por el caso.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, invitó al fundador de Facebook a dar explicaciones sobre esta cuestión ante los eurodiputados. “Facebook necesita aclarar ante los representantes de 500 millones de europeos el hecho de que los datos personales no fueron usados para manipular la democracia”, dijo Tajani en su cuenta en Twitter.

Además, el organismo británico que regula la protección de datos pidió una orden de registro de esta misteriosa empresa británica que trabajó para la campaña electoral del presidente estadounidense, Donald Trump, victoriosa contra todo pronóstico.

“Ha llegado el momento de escuchar a un alto ejecutivo de Facebook con la suficiente autoridad para explicar este escándalo estrepitoso”, expresó Damien Collins, el diputado que preside el comité, en la carta dirigida a Zuckerberg convocándolo a dar explicaciones.

EL “VALE TODO” EN CAMPAÑA

Según una investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer (la edición dominical del diario británico The Guardian), Cambridge Analytica consiguió datos de varias decenas de millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento, con los que habría creado un algoritmo para prever e influir individualmente en el voto de los electores.

Facebook suspendió a CA la semana pasada tras conocerse que no había destruido los datos de millones de usuarios como se había acordado.

El interés en las actividades de CA se redobló tras la emisión el lunes de un reportaje de Channel 4 en el que los directivos, entre ellos el presidente ejecutivo Alexander Nix, ofrecían a un periodista que se hizo pasar por cliente potencial desacreditar a sus rivales políticos tendiéndoles trampas con prostitutas o sobornos.

La empresa británica decidió ayer suspender a Nix “con efecto inmediato y a la espera de una investigación completa e independiente”.

La consultora CA se encarga de entregar a empresas y a organizaciones políticas, estrategias y herramientas de comunicación cruciales, basándose en el análisis de datos a gran escala (”big data”) y en las nuevas tecnologías.

En Reino Unido, la prensa británica empezó a preguntarse sobre el papel que desempeñó la empresa en el referéndum sobre la salida de la Unión Europea en 2016, sobre todo por los contactos con el movimiento pro Brexit Leave EU. Nix negó haber trabajado con este movimiento, pero uno de sus dirigentes, Arron Banks, dijo lo contrario.

Cambridge Analytica ha negado las acusaciones, pero un antiguo empleado dijo que la empresa desarrolló una aplicación descargada por 270.000 usuarios de Facebook que sirvió para conseguir información sobre sus amigos, y desarrollar un programa para predecir el voto de los electores e influir en el mismo.

La empresa culpa al académico que desarrolló la aplicación, el psicólogo de la Universidad británica de Cambridge Aleksandr Kogan, por haber usado los datos con fines no previstos. Facebook también culpa a Kogan, por haber infringido las reglas al pasar la información a una tercera parte, y asegura que su aplicación fue eliminada de la red social en 2015. (AP y AFP)