Los consumidores, “desilusionados” por los trámites interminables para reclamar

En el Municipio, en cambio, sostienen que en los últimos dos años resolvieron 1.800 expedientes. Cómo se hacen los reclamos a las empresas

“En Visa me reclaman un gasto en dólares hecho en Brasil, en un momento que yo estaba en la Ciudad. No sé cómo hacer para que entiendan mi descargo y la deuda ya es de 35 mil pesos, espero que acá lo resuelvan” Héctor Perrini

Garantías que no se cumplen, facturas desmedidas y productos que no son como los promocionados son algunas de las quejas que se presentan a diario en la oficina local de Defensa del Consumidor - 11 entre 54 y 55 -; sin embargo, el camino para que se respeten los derechos del consumidor muchas veces parece no llevar a ningún lado y se denunció que una presentación en la justicia puede llegar a tardar unos dos años o mas. “Están enviando a la Justicia las imputaciones que se empezaron a tramitar en 2015 y el tiempo para resolver los conflictos es esencial para que se haga justicia, además existen plazos legales para dictar resolución y están siendo incumplidos por el organismo “, apuntó Martín quien en 2015 hizo una presentación en esa oficina para denunciar que una casa de comidas rápidas del microcentro no cumplió con lo que se anunciaba en las publicidades.

Realizar el trámite parece una tarea sencilla: se radica la denuncia, el interesado asiste a la dirección y expone su problema de manera verbal o escrita. Luego se dispone de una audiencia de conciliación en la que se convocará a las partes para intentar solucionar la cuestión. En caso de arribar a un acuerdo, el expediente es remitido para su homologación al Juzgado de Faltas y si no se llega a un acuerdo, se cierra la etapa conciliatoria y se aplica la sanción correspondiente. Pero es esta instancia la que mas se dilata en el tiempo y llega a tardar de dos a tres años, según consignaron diferentes consumidores afectados.

Fuentes de esa dependencia justificaron las demoras porque al inicio de esta gestión municipal había unos dos mil expedientes “trabados”, casos con personas afectadas por diferentes situaciones a los que ni siquiera se había llamado para participar de una audiencia de conciliación.

Se informó que en los últimos dos años se trabajó con el 90 por ciento de esos expedientes, pero además se atendieron los nuevos reclamos.

Después de sentirse estafados por diferentes empresas, el malestar se potenció entre aquellos que buscan en esa dependencia que se haga justicia. “Venís con toda la carga de que en determinada empresa te están queriendo pasar, llegas a la oficina de Defensa del Consumidor con la ilusión de que alguien te escuche y actúe, pero te dan un número, esperás una hora, pero lo peor es que te hacen completar unas planillas y salir a fotocopiarlas, pero al volver hay que sacar otro número y esperar otra hora”, protestó Héctor Perrini, quien desde hace dos meses está tratando de demostrar que el no realizó gastos con su tarjeta de crédito en Brasil porque ni siquiera salió del país. Por ese malentendido se le reclama una deuda que con los intereses que le aplicó la tarjeta ya es de 35 mil pesos.

“Dicen que está la posibilidad de hacer la denuncia a través de internet, pero llevo 10 días intentándolo y el sistema no lo permite”, agregó el vecino.

Otra de las personas que esperaba para ser atendida señaló que cuando se tarda tanto en la resolución de un problema se vive un “doble maltrato”.

“Hay mucha bronca porque uno viene acá como una última instancia, en los casos que no hay conciliación Defensa del Consumidor debe hacer la imputación para que el denunciante pueda ir a la Justicia, pero eso tiene hoy una demora de dos años”, sostuvo Marcelo, un vecino que vive en City Bell.

Una empleada respondió que el atraso es producto de los expedientes “heredados” de la gestión anterior, al tiempo que indicó que son pocos empleados para dar respuesta a un creciente número de reclamos.

Consejos para denunciar

Desde Defensa del Consumidor se ofrecen una serie de consejos para que la gente pueda hacer valer sus derechos: siempre se debe pedir factura o comprobante de pago para acreditar la relación de consumo, mas allá de que el nuevo Código Civil y Comercial obliga a interpretar el contrato de consumo a favor del usuario.

El ticket o factura son documentos que prueban a relación de consumo con un comercio o proveedor de servicio y permite exigir el cumplimiento de los derechos.

El contrato regula la relación entre consumidor y empresa, determinando el alcance de los derechos y obligaciones de cada uno.

Las compras por internet o correo cuentan con 10 días corridos para deshacer esa operación comercial.

Cuando se contrata a través de sms, por ejemplo horóscopo, chistes, etc., la empresa tiene la obligación de proporcionar la información del costo a pagar y sus datos. La falta de información en este caso, habilita al consumidor a presentar su denuncia por violación al articulo 4 de la Ley 24.240.

Las empresas de medicina prepaga deben prestar como cobertura básica los servicios previstos por el Programa Médico Obligatorio (P.M.O.). La falta de cumplimiento habilita a realizar una denuncia ante Defensa al Consumidor. Las empresas del sector no pueden negar la afiliación a nadie por padecer enfermedades preexistentes. Del mismo modo, deben cubrir los tratamientos oncológicos, de HIV y el plan materno-infantil. Para conocer los alcances de la cobertura que establece el P.M.O. comunicate con el 0800-222-72583 , o ingresa a www.sssalud.gov.ar.

Ninguna empresa de telefonía celular puede obligar al cliente a cambiar de plan. Si se cambia de empresa se puede conservar el número (portabilidad numérica). Antes de cerrar la operación de compra de un teléfono celular, asegúrese de que la entrega sea inmediata.

Los descuentos mínimos obligatorios para medicamentos están estipulados en el PMO. Informes al 0800-222-72583 o en www.sssalud.gov.ar.

Para dar de baja un servicio hay que redactar una nota por duplicado y presentarla en la compañía proveedora, se recomienda conservar una copia sellada o firmada por la empresa como prueba de tu baja. El consumidor puede dar de baja cualquier servicio aún cuando exista alguna deuda; la baja no lo exime de sus responsabilidades contractuales ni de la deuda que mantenga con la empresa.