Bregamos por una producción provincial de drogas anti TB

| Publicado en Edición Impresa

Andrés Echazarreta

Jefe de Neumonología del San Juan de Dios

Cualquiera puede contraer la tuberculosis y nuestros actuales esfuerzos para detectar y tratar los casos de infección latente y los de enfermos no son suficientes. Se sigue sin diagnosticar correctamente y a menudo los profesionales de atención médica no piensan que sus pacientes pueden padecerla. También hay muchas personas que creen que es una enfermedad del pasado y desconocen su verdadera magnitud. Es asi que en nuestro país la situación continúa sin tener un avance satisfactorio. Frente a esta realidad bregamos desde nuestro Servicio por el desarrollo de una producción provincial de drogas antituberculosis de primera línea que no esté orientada al eventual abaratamiento de los costos sino también a garantizar que no haya interrupciones en la provisión. Sabemos que hay gestiones al respecto y deseamos que se concreten lo antes posible.