El sorpresivo llamado de Susana a Mirtha para arreglar una "metida de pata"

Fue un fin de semana movido para Susana Giménez en el que pasó por varios momentos y estados de ánimo hasta terminar con un sorpresivo llamado al programa de Mirtha Legrand para pedir disculpas por "haber metido la pata". ¿Pero a quién le pidió perdón la diva de los teléfonos?: a Laurita Fernández.

Todo comenzó de maravillas, en un evento de gala para homenajear al reconocido diseñador internacional Jean Paul Gaultier. Pero allí, Su "metió la pata" cuando le preguntaron por Laurita Fernández y el papel protagónico que la joven blonda interpreta en "Sugar", una de las obras más exitosas de la calle Corrientes

"¡Me preguntan por Laurita Fernández! ¡¿Quién es?!", fue la respuesta de la diva, que sorprendió a propios y extraños porque, vaya paradoja, se trata de una obra que la tiene a Susana como coproductora al lado de quien lleva las directrices, Gustavo Yankelevich.

Para remendar el error, Susana aprovechó la visita de Laurita al programa de Mirtha Legrand y esta vez no levantó el teléfono en calidad de diva sino para reclamar disculpas ante el exabrupto. Por supuesto, el llamado tomó a todos por sorpresa , incluso a la mismísima Mirtha.

En una distendida charla al aire por Canal 13, Susana explicó: "El otro día se armó un conventillo con lo que dije. Me estaban volviendo loca, bajé del auto con Jean Paul (Gaultier) y todos se me tiraron encima para preguntarme cosas a mí y a él lo ignoraban. Me preguntaban sobre Sandro, sobre La China Suárez, sobre si estaba enojada con Griselda Siciliani... Y uno me preguntó por Laurita".

Y claró: "Y yo dije '¿quién es Laurita Fernández?' Obviamente sé quien es Laurita, pero no sé porque me salió decir eso. No fue nada peyorativo".

"Estoy feliz que hagas Sugar. Sé que bailás excelente y vas a hacer un éxito bárbaro. Tenés que hacerle caso al director (Arturo Puig), que la conoce de memoria. Te deseo toda la suerte del mundo y obviamente te voy a ir a ver", fue la expresión de deseos de la diva.

Para enmendar el desliz, Susana prometió ir a verla al teatro. "Vuelvo el 12 de abril y te voy a ir a ver. Vas a estar fabulosa. No me queda la menor duda", se comprometió.

Además, le habló directamente a Laurita Fernández, a quien le dijo: "Perdoname por lo que dije, porque no soy agresiva, sino amor total. Pero salió eso y se armó un conventillo. Te pido disculpas".

Por su parte, Laurita accedió al llamado y en tono jocoso dijo "tengo tanta admiración por ella y es muy loco que me pase esto. En cada oportunidad que tuve dije que Susana es mi referente número uno".