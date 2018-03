Nicole y Cubero, en guerra: amores, rencores, celos y dinero

La frágil fachada de cordialidad que había construido la ex pareja se terminó de deshilachar esta semana entre recriminaciones cruzadas y cuestiones de plata

Nicole Neumann y Fabián Cubero se juntaron a hablar el fin de semana cuando acompañaron a sus tres hijas a las canchas de bowling de Norcenter, un impasse en la guerra que se desató esta semana de manera muy pública, terminando de deshilachar entre recriminaciones y cuestiones de dinero la frágil fachada de cordialidad que habían construido desde su separación.

Más mediática que nunca, Nicole sale de un escándalo y se mete en otro: durante su larga relación con Cubero, y exceptuando sus explosivas apariciones en el “Bailando” y sus cruces recientes con Pampita, la diosa había sostenido un bajo perfil y se había dedicado al modelaje y a sus negocios, pero desde que se separó que parece haberse vuelto protagonista de un tremendo culebrón: primero, protagonizó la novela del verano con Facundo Moyano, con quien fueron y vinieron tantas veces que el público perdió la cuenta; y tras la separación definitiva, y con su ex, “Poroto”, iniciando una relación con Mica Viciconte, la modelo apareció otra vez en la tele para denunciar entre lágrimas que estaba “amenazada” por el defensor de Vélez.

Un novelón que tiene varios episodios en las sombras y que recién ahora empiezan a salir a la luz. La parejita no se separó bien, aunque intentó disimular por el bien de las tres chicas que criaron, y “Poroto” siempre permaneció como una fuerte presencia en la vida de la rubia, aún viviendo en otra casa, debido a que comparten la crianza de sus hijas. “Poroto”, algo despechado, no se ahorró de comentar sobre las vicisitudes románticas de su ex, y la rubia no perdió oportunidad de disparar contra su novia ahora oficial, Mica Viciconte, a quien criticó por dormir con una de sus hijas.

“Ellas duermen con gente que no conocen. Cubero se está equivocando mucho. Me parece que hay cosas como dormir, bañarse, ciertas cosas para los chicos que son con mamá, papá, una tía o una abuela. Punto”, había dicho Nicole y Viciconte incluso le contestó que la que le había pedido dormir con ella había sido Allegra. La chica de “Combate” hasta le pidió disculpas a Nicky, pero a ella no le importó: “No me interesa hablar de nadie que no pertenezca a mi núcleo familia. De hecho no lo hice ni critiqué. Lo que critiqué es la decisión de Fabián hacia esto. Los chicos pueden pedir muchas cosas, los que tomamos las decisiones y poner los límites son los adultos y sobre todo, el papá y la mamá”. Cubero, para colmo, publicó luego una foto en la cama con sus tres chicas, y con cuatro corazones: uno tenía color verde, el del equipo de Mica en “Combate”...

Pero Nicole está molesta más allá de estas rencillas celosas: por supuesto que no quiere perder la típica pelea de ex, pero son las actitudes “profundas” de Cubero las que, según contó, la perturban. “Yo a su casa no tengo libre acceso. No puedo ir a la hora que se me cante ni entrar y salir cuando quiera y sin aviso. Me parece que tampoco corresponde que él lo haga en la mía”, contó ayer la blonda, quebrada y entre lágrimas, tras revelar que había pedido una medida cautelar contra su ex después de que el deportista se llevara cosas de su casa sin permiso, y destapando la interna familiar.

Al parecer, Cubero se llevó “los permisos de las nenas y los documentos”, con intenciones, quizás, se hacer algún viaje a futuro no muy lejano. Y, seguro, con Mica, algo que desde ya a Nicole no le cae nada bien. Quizás por eso, entre lágrimas, llegó a dejar una dura denuncia: “Todo el tiempo estoy amenazada, ya sea por la amiguita (Ivana Figueiras) que salió a hablar, por él que sale a aportar algún dato. Son cosas que no corresponden”, dijo en “Cortá por Lozano” la semana pasada.

Figueiras habría sido quien destapó otro de los problemas que sufrió la ex pareja: manejaban juntos Nikka, una empresa de calzado vegano que construyeron cuando estaban juntos, y que de repente cerró.

“Recibí un llamado de la contadora diciendo que Nicole quería mandarla a la quiebra. Me encontré con un panorama bastante complicado. Obvio que la contadora tampoco estaba de acuerdo. No me pareció ni lógico ni correcto. Entonces, tomé las riendas del asunto, poner las cosas en orden. Tomé la decisión de rescindir el contrato de alquiler y después justo apareció mi amiga, Ivana (Figueiras). A ella le pareció bien mudarse donde estaba yo y me vino bien porque se lo dejé como estaba. Eso me alivió un montón, porque esos ingresos sirvieron para terminar de liquidar todo”, explicó el futbolista, en referencia a la marca Pompavana, de Figueiras.

Pero Nicole tiene otra versión: “En el minuto uno que planteamos la separación no apareció más y él manejaba la parte financiera. A partir de ahí hicimos malabares porque nos faltaba una parte enorme. Obviamente hubo un montón de charlas con la contadora desde la ignorancia, ‘¿qué hacemos’, ¿cómo la cerramos?’. Ivana alquiló el local que dejamos y, evidentemente, como le encanta dar que hablar, hizo todas esas declaraciones públicas tan amorosas. Se ve que sí, porque si no las cosas se pueden hacer de otra manera. Bastante desagradable la forma en la que se manejaron, pero yo no tengo ganas de vivir un Gran Hermano de mi vida. Yo las cosas las manejo puertas adentro, pero bueno, lamentablemente me exponen a esto y no me queda otra que aclarar”, explicó la rubia.

En medio de esta guerra por amores, celos, rencores y dinero, también apareció Figueiras: “Realmente me chupa tanto pero tanto un huevo lo que pueda llegar a decir esta mina de mí que ni lo escuché. Solo tendría que agradecerme por juntarle toda la mugre que dejó en el local, pagar gente de limpieza cuando no me correspondía, no solo eso, sino donar todo a una fundación y encima darle trabajo a su ex empleada, que ni siquiera fue capaz de darle un beso y decirle ‘gracias’… Un amor de persona”, disparó muy picante Figueiras.

“No entiendo cuál es el señalamiento constante. Me cuestionan porque decidí separarme, cuestionan si soy mala madre. ¡Basta! Son cosas que pasan. Se me acabó el amor. Decidí darle una oportunidad a él para que sea feliz y dármela a mí. Además, creo que es un buen ejemplo para mis hijas buscar la felicidad”, respondió a las críticas de todos los flancos la rubia, aunque tras llorar en vivo mostró una faceta más “guerrera” en las redes: luego de que “Poroto” publicara la imagen con las chicas en la cama en Instagram, Nicole sorprendió en Instagram con dos selfies en topless y un particular mensaje: “El león nunca voltea cuando un perro ladra”.