Depeche Mode en La Plata: furia del público en las redes sociales por las pantallas apagadas

El público disparó tras el show contra la productora del evento, que emitirá un comunicado cuando se sepa lo que ocurrió

| Publicado en Edición Impresa

Depeche Mode derrochaba energía sobre escena. Martin Gore y Andy Fletcher construían un muro de sonido perfecto, denso y bailable, mientras Dave Gahan y su seductora voz de barítono, perfecta durante la velada, cantaba himnos y se paseaba por el escenario, girando, bailando y dejando todo. Pero el trío hacía todo en la oscuridad, porque las tres pantallas ubicadas a sus espaldas fallaron y estuvieron apagadas casi todo el show. ¿Qué pasó en el Estadio Único?

Al cierre de esta edición, no había explicaciones oficiales. Depeche Mode no había hecho mención en sus redes sobre el recital en Argentina celebrado el sábado por la noche, o sobre el desperfecto técnico. DG Entertainment, la empresa de Daniel Grinbank que produjo el show, también se mantuvo en silencio tras el recital, y según revelaron a EL DIA desde la agencia de prensa contratada por DG, no se emitirá un comunicado hasta que se sepa realmente lo que pasó, algo que ocurrirá cuando la banda vuelva a armar el escenario para su show en San Pablo, que tendrá lugar mañana. Aparentemente, habría sido un problema del rack y procesador de la banda, agregaron, deslizando la responsabilidad hacia los británicos.

Lo cierto es que por más que Depeche Mode desplegó un sonido potente y profundo, sin par entre las visitas al Estadio, pero aunque Gahan haya derrochado energía y goce, contagiar a un recinto colmado que se extiende durante dos cuadras sin pantallas resultó un enorme desafío.

Gahan giraba, bailaba y arengaba pero no recibía mucha respuesta del público ubicado en el campo (la mayoría de los presentes), que, desde detrás del campo VIP, a unos 70 metros del escenario, sin las pantallas apenas podía adivinar la diminuta figura del frontman entre cabezas.

LA GENTE CONTRA LA PRODUCTORA

Y mientras intentaban seguir bailando en la oscuridad, su impaciencia creció al ver cómo los intentos por restablecer la parte audiovisual del show fallaban. En un momento, incluso, apareció el fondo de pantalla del escritorio de la notebook que tenía los archivos de video, lo cual generó algunas risas pero, más que nada, fastidio. Los pedidos de “pantalla” se reprodujeron cuando promediaba el show, y al final, cuando las pantallas se encendieron y mostraron el logo de DG Entertainment, se corearon insultos.

Y la animosidad siguió en las redes, aunque casi nadie apuntó a la banda, y casi todos a la productora DG y a Grinbank: el empresario tiene incluso su cuenta de Twitter en privado, ya que viene sufriendo insultos en esa caldera que es la red social del pajarito desde el BUE, que realizó su segunda fecha bajo un vendabal y canceló algunos shows del festival que es su principal evento cada año. Las críticas al show de Depeche Mode en el Estadio Único llegaron incluso a ser tendencia.

“Merecíamos la mejor versión de Depeche Mode. Sin las pantalla gigantes. La productora tendría que haber dado una explicación”; “Todavía no me recupero de que me fui hasta La Plata a ver a Depeche Mode, no anduvo el switcher y estuvimos todo el show sin las tres pantallas”; “Grinbank nos jorobó para siempre. Depeche no va a volver luego de lo que le hicieron hoy”; fueron algunos de los mensajes vertidos en la red social.

Las quejas de los fanáticos también se reprodujeron en el Facebook de la productora y en los comentarios de la crónica publicada por EL DIA en la víspera, todos haciendo hincapié en los problemas técnicos y pidiendo la devolución del ticket o, al menos, un gesto, una explicación.

Gahan arengaba pero no recibía respuesta del público que apenas podía adivinar su figura