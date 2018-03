Echarri, picante con Rial: “Nos tiraste un balde de brea”

El actor pasó por “Intrusos” y le cuestionó la feroz crítica que el conductor hizo sobre “Edha”, en donde comparte elenco con Juana Viale

| Publicado en Edición Impresa

Pablo Echarri, que la semana pasada fue parte del programa de Andy Kusnetzoff, en donde confesó que cayó en los brazos de la drogas aunque pudo salir ileso, visitó ayer “Intrusos” y en diálogo con Jorge Rial le recriminó la mordaz crítica que hizo con respecto a “Edha”, la serie de la que el marido de Nancy Dupláa es parte, y donde comparte elenco con Juana Viale.

El tema arrancó con una consulta sobre cómo había tomado el recibimiento flojo de la producción original de Netflix, primera de su tipo en el país.

“Las tomé bien. No me impacta. ¿Qué sé yo? Se ha movido el avispero. A mí la serie me parece buena. Después, tiene una cuestión de gustos más que nada. En las redes sociales a veces son un poco crueles, hoy asustarse por eso es un poco no entender el juego”, manifestó Echarri, conforme con su papel de Jáuregui, ex pareja de la protagonista y padre de su hija.

Convencido de la importancia de la producción para la tevé argentina, puesto que la serie está disponible en 190 países, reconoció que “para nuestra industria, lo bueno sería hacer una segunda temporada”. Pero fue esa declaración la que despertó la picardía de Rial, quien lanzó, irónico: “¿Va a haber una segunda temporada? Se me están ocurriendo un montón de maldades pero no voy a decir nada”.

Vale recordar que Rial, el fin de semana del estreno de “Edha”, compartió con sus millones de seguidores de Twitter su mala experiencia con la producción.

“Es un suplicio. Pero no contentos con la pésima historia y @ViaJuani como protagonista, encima ponen su voz en off todo el tiempo. Entre toda la desolación de #EdhaNetflix pone un poco de esperanza la actuación de @GalaCastiglione. La historia de los pibes es la más interesante. Y @echarripablo1 lucha contra su personaje. Le gana por oficio. Después es todo una pesadilla”, tiró, lapidario.

Y ayer el temita de esa crítica se reflotó. “Dentro del balde de brea que nos tiraste, el que digas que la miraste es bueno”, le sacudió Echarri.