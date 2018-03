“Sin filtro”: el Puma Goity y Carola Reyna como un matrimonio que dice lo que piensa sin pensar lo que dice

Bajo la dirección del cineasta Marcos Carnevale, llegó al Paseo La Plaza esta punzante comedia del autor francés Florian Zeller

Carola Reyna y el Puma Goity componen a una pareja de muchos años de matrimonio que debe enfrentarse a su propia historia y descorrer las máscaras de la hipocresía en “Sin filtro”, una comedia incisiva del reconocido autor francés Florian Zeller donde se dice lo que se piensa y que se puede ver en el complejo Paseo La Plaza, de miércoles a domingo.

“Sin filtro”, que está dirigida por Marcos Carnevale y tiene un elenco que completan Carlos Santamaría y Muni Selligmann, es uno de los grandes éxitos de la actual temporada teatral parisina, donde tiene dirección y protagónico del gran Daniel Auteuil, y pone en escena un extraño recurso por el cual los cuatro personajes dicen al público no solo aquello que los demás escuchan sino que revelan también sus pensamientos ocultos, en un juego teatral de planos sobreimpresos, lleno de hallazgos y de ritmo vertiginoso.

La historia es sencilla y transcurre en dos días: a la casa de un matrimonio de largos años de convivencia llega de visita una pareja compuesta por un viejo amigo recién separado (Santamaría) con una nueva novia (Selligman) 20 años menor que él, lo que hace que los anfitriones se replanteen su propia realidad y su situación, aunque no necesariamente en voz alta, si bien a través de la magia del teatro, la platea se entera también de sus pensamientos ocultos.

“Estamos muy contentos, fue un proceso muy bueno que empezamos con mucho silencio y absoluto bajo perfil para una propuesta que en principio no pareció para nada fácil pero de la que a poquito nos fuimos enamorando”, manifestó Goity sobre sus primeras impresiones del trabajo que desembarcó este miércoles en el complejo teatral de avenida Corrientes 1660.

“Cuando leí la obra me pareció muy buena pero también difícil de contar esta cosa de lo que piensa el personaje y el otro no escucha que es el mecanismo principal sobre el que se sostiene la obra, me daba miedo cómo podía funcionar ese efecto, porque son como dos planos al mismo tiempo (lo que se dice y lo que se piensa) que si no tienen el ritmo adecuado y la credibilidad podés quedar derrapando”, contó Goity.

“Sí, teníamos miedo al código de la obra -agregó Carola Reyna, que viene de hacer “El padre”, del mismo autor, uno de los niños mimados de la actual escena teatral francesa- que es “se dice lo que se piensa”, pero eso que un momento aparecía como un obstáculo o una dificultad de pronto fue como un manantial del cual empezamos a sacar todo el tiempo ideas, ideas e ideas; fue algo que nos permitió probar cosas, transformándose en algo divertido para actuar y también para ver”.

Carnevale dijo, por su parte, que “fue muy importante porque rápidamente entraron en los personajes y pudieron resolver el código de la obra que es de mucha exposición para el actor, porque si el recurso no está bien logrado la exposición es muy alta y el actor puede quedar patinando”.

Por otro lado, Reyna aseguró que “el teatro está muy vinculado a lo artesanal, se trata de una construcción donde primero te enterás qué tenés que hacer pero es en los ensayos donde tenés que ver que los materiales, las personalidades del elenco y las situaciones encajen”.

“Si querés que te ponga una metáfora culinaria -sumó- es como un rogel, donde cada capa va haciendo que uno se entusiasme o se aterre y en este caso, se fue dando la situación de que las capas fueron todo el tiempo sumando y sumando: el autor se nos fue revelando cada vez mejor a medida que profundizábamos en la obra, los recursos de dirección nos resultaron siempre creativos, la confianza fue creciendo en el grupo y ese ensamblaje tan particular y delicado que demanda esta obra funcionó perfectamente”.

“Desde la dirección la idea fue siempre la de no atarnos a ninguna rigidez y dejar por el contrario que la cosa fluyera naturalmente para ver qué aparecía en el momento, porque en el impulso mismo del actor algo siempre aparece y la idea fue ir eligiendo desde ahí”, opinó Carnevale.

Goity aseguró que atravesar la obra puede generar sentimientos encontrados como angustia, algo de lo que ni siquiera él puede escapar. “Porque la obra es como un espejo, si estuviste casado o en pareja te ves reflejado, la cuestión empática es muy fuerte, seguro que sentiste alguna vez las cosas que ellos transitan”, consideró.

Y reflexionó sobre la realidad a la que nos terminamos acostumbrando: “La gente piensa una cosa, hace otra cosa y dice una tercera; lo vemos cada vez más. No somos lo que decimos y hacemos, hay como una triple moral. Y acá, aunque ellos son un matrimonio que se ama, no por eso pueden escapar a la angustia, al aburrimiento, a la interrogación de si no estarían mejor de otras formas”.