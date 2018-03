Figueiras sobre Nicole: “Es la persona más violenta de la vida”

La morocha volvió a la carga contra su colega, tras conocerse el tremendo chat en el que la amenaza con contar dramas personales

Tras filtrarse el mensaje en el que Nicole Neumann amenaza a Ivana Figueiras con contar lo que sabría en relación a drogas e intentos de suicidio, la receptora del contundente mensaje volvió a la carga contra la rubia y no escatimó en críticas contra ella: “Es la persona más violenta que hay en la vida”.

Según Figueiras, con este chat “quedó claro quién amenaza a quién”, luego de que Nicole llorara en la tevé diciendo que “vivía amenazada por Cubero y su amiguita (por Ivana)”. Al respecto, la ex de Sebastián Ortega manifestó: “Amenazar con estas cosas es muy fuerte. A algunos quizá le entra la duda. Mi familia lo tomó como de quién viene. Es una persona que siempre vivió de escándalos. Qué podés esperar de un burro más que una patada. Si quisiera llevarla a la Justicia, podría hacerlo. Pero tengo cosas más importantes como mi marca de ropa, no tengo tiempo de denunciarla”

Además, dijo que le “parece que una persona que amenaza con temas tan delicados como suicidios o drogas, más allá de que sea verdad o no, creo que necesita ayuda psicológica. Son temas delicados. Estoy tranquila, sé que eso no es verdad”.

Consultada por los fuertes dichos de Nicole, y de dónde los habría sacado, dijo desconocer quién le puede haber contado, aunque insitió en que no son datos reales. “Ni idea quién se lo puede haber dicho, tampoco me importa. Me da lástima ella. Es muy bajo caer en esto. Es la primera que levanta la bandera de la no violencia y es la persona más violenta que hay en la vida”.

La morocha, un tanto incómoda con hablar sobre a este tema, dijo que su relación con Nicole siempre fue “cordial” y que la amistad la tenía con Cubero. Aunque insistió en la delicadeza de este asunto: “No es joda lo que dice, es grave, hay gente que de verdad lo sufre. Si fuera cierto, es un problema mío. En qué me puede joder que lo cuente públicamente. Son cosas de la vida. Está bueno que se muestre el chat. A la gente le pareció ridículo ver a la mina llorando”.