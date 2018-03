Tras la acusación de Marcela Tauro por "maltratos", Jorge Rial realizó un descargo

Las alarmas sonaron cuando este jueves, en vivo y en directo en Intrusos, Marcela Tauro le dijo en la cara a Jorge Rial: “Me sentí incómoda trabajando con vos por maltrato”.

Este viernes, el conductor realizó un descargo al respecto: “La palabra que más pegó y de la que la gente se agarró fue la de maltratador. Yo no me siento un maltratador. Vos sentiste que fue un grito para vos y fue para todos”.

“No creo ser un maltratador. He tenido épocas de calentón, puteador y todos me han conocido. He empezado a cambiar por suerte. Pero si alguna vez pasa eso, yo lo que les digo a todos es que primero vayan a hablar con las autoridades que están arriba de uno y después con la Justicia. De verdad hay que hacerlo si en ese momento te sentís maltratada”, agregó.

En cuanto al término “Maltratador”, dio su visión: “Es alguien que está todo el tiempo maltratando, haciéndote sentir mal. La verdad creo que no es mi caso y ustedes lo ven. Todos tienen libertad. Ahora, una puteada de laburo la hemos tenido y he visto puteadas cruzadas acá 500 veces”.

La situación que narra Marcela Tauro ocurrió en diciembre del año pasado. Fernanda Iglesias dio detalles sobre lo que pasó en ese momento. “El 13/12 se informó al panel de Intrusos que el programa de Navidad se grabaría el 16/12, a las 10. Tauro y Calabró no podían porque tenían que ir a la radio... Hubo llantos y gritos. Al final, fueron”, escribió en Twitter.