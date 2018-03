En 2015 lo baleó un policía de la Local, lo operaron de nuevo y se prepara para el juicio

Rafael Cobo estaba en un centro cultural, un ex agente peleó con su pareja y abrió fuego. Ese tiro le cambió la vida para siempre

Si las vidas se definen por bisagras, Rafael Cobo reconoce a la suya por una fecha y un lugar: el 29 agosto de 2015 en el centro cultural “En eso estamos”, que funcionaba en una vieja casona de 8 entre 41 y 42, a la que el estudiante de Psicología fue a tomar algo con amigos. Ya de madrugada entraron dos policías de la Local que eran pareja, discutieron, y él no tuvo mejor idea que accionar su pistola reglamentaria. Uno de los tiros atravesó a Rafael, afectándole el abdomen, el hígado y el pulmón.

Ya separado de la fuerza, el imputado Julián Gabriel Cabañas (37) sigue detenido en la Unidad 1 de Olmos por “tentativa de homicidio calificado”, mientras que Rafael tuvo que atravesar una nueva cirugía por una eventración, “luego de dos anteriores con riesgo de muerte”, detalló su hermano Mariano.

“Ahora voy a tener que pasar tres meses de muchísimos cuidados y sin hacer esfuerzos, para que se cierre todo”, contó Rafael. En una charla con este diario, el joven recordó aquellos primeros 14 días en el hospital San Martín, con operaciones complejas y en terapia intensiva” y su decisión de retomar su vida lo antes posible.

Recordó que a los dos meses volvió a su trabajo en una cabina de peaje y retomó sus estudios de cuarto año de la carrera, en un intento por terminar las cursadas. “Aceleré la recuperación y se complicó todo”, lamentó Rafael, quien comenzó a sufrir trastornos en el sueño y depresión. Por unos meses sacó licencia psiquiátrica en su trabajo (actualmente tiene una reserva de puesto) y por un año y medio hizo terapia con el servicio especializado de la facultad.

Es de Tandil, pero elige quedarse en La Plata, donde reside desde hace 10 años, para retomar la carrera y el trabajo; su vida, en definitiva.

“A veces me pregunto por qué la vida le hace comer estos garrones”, reflexionó días atrás su hermano Mariano en un posteo que no tardó en viralizarse, y en el que pidió “un testigo más que nos falta, que haya estado durante el hecho y que pueda declarar lo que pasó, ya que mucha gente nos dio la espalda. Solamente necesitamos que digan lo que vieron. Nuestra intención es que el hecho no quede impune y los responsables paguen”.

Ezequiel Grasso, el abogado que representa a Rafael como particular damnificado, confirmó que algunos testigos “son reacios” a declarar, pero rescató que el tribunal TOC 1 los haya acompañado en su rechazo al pedido de excarcelación de la defensa.

“No hay que pasar por alto que esa noche estuvieron en riesgo otras personas, que este hombre disparó varias veces y que fue un milagro que no haya habido más heridos, por el afán político de hacer campaña y juntar votos, con policías que pretendían preparar en tres meses”, concluyó el abogado.

Esperan que el juicio se haga este año. Aquellos que puedan aportar su testimonio deben comunicarse al teléfono (221) 564-5421.