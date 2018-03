Cristina a juicio oral por el presunto encubrimiento a Irán en el caso AMIA

La elevó el juez Claudio Bonadio, que también involucró a Zannini -actualmente en prisión- y a Timerman, entre un total de 12 procesados. Dejó para el Tribunal si se trató de un caso de “traición a la Patria”

El juez federal Claudio Bonadio envío a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner, al detenido ex secretario general de la Presidencia Carlos Zannini y al ex canciller Héctor Timerman, acusados por el encubrimiento agravado a ciudadanos iraníes prófugos por el atentado a la AMIA en 1994.

La actual senadora nacional está procesada con prisión preventiva en esta causa iniciada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, pero permanece en libertad por sus fueros parlamentarios.

Tras cerrar la instrucción, el juez Claudio Bonadio decidió abrir la vista oral y pública, en fecha todavía por determinar, con un total de 12 procesados.

En una resolución de 29 carillas, el juez entendió que todos deben ser juzgados por “encubrimiento agravado, abuso de autoridad y estorbo de un acto funcional” aunque advirtió que será el Tribunal el que establezca si pudieron cometerse delitos más graves, como “traición a la Patria”.

Bonadio había procesado a los acusados por este delito, pero la figura fue revocada por la Cámara Federal porteña cuando confirmó su fallo de manera parcial.

EL TERCERO

Este será el tercer juicio que debe enfrentar la ex jefa de Estado, que se considera víctima de una persecución judicial, y política, impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri: en 2017 se anunció la apertura de un juicio por presuntas irregularidades por operaciones con el “dólar a futuro” durante su mandato y el pasado viernes otro por supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública.

Tampoco estos procesos tienen fecha de celebración. Además está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita en la causa “Los Sauces” y el juez federal Julián Ercolini tiene que definir su situación procesal en “Hotesur”, donde ya fue indagada.

El fiscal Nisman, que apareció muerto en enero de 2015 -en circunstancias aún sin esclarecer- cinco días después de denunciar a Cristina Fernández, encabezaba la investigación del atentado contra la mutua AMIA de Buenos Aires -el mayor que ha sufrido Argentina-, que dejó 85 muertos, sigue impune y es atribuido por la comunidad judía a Irán y al grupo chií Hezbolá.

El fallecido fiscal estaba convencido de que el memorándum suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba, en realidad, encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos ex altos cargos del país persa, a cambio de mejorar la relación comercial bilateral.

Tras la muerte de Nisman, su denuncia fue desestimada, pero la causa fue reabierta a finales de 2016.

“No tuvimos ningún otro propósito al suscribir el Memorándum de Entendimiento que lograr un avance mediante la toma de declaraciones a los imputados iraníes, única forma de que la investigación en curso saliera del punto muerto en que se encuentra”, expresó la ex presidenta en un escrito presentado ante Bonadio el pasado octubre, cuando la citó a declarar como investigada.

En su dictamen, el juez recordó que la posición adoptada tradicionalmente por el Gobierno fue la de acompañar los pedidos de la justicia nacional, que siempre fueron conseguir que los imputados iraníes fueran juzgados en el país.

Mientras, relata que la actitud de Irán fue siempre la de no colaborar y negarse a la extradición de los imputados.

Sin embargo, Bonadio recalca que “esta postura” comenzó a cambiar cuando Cristina ofreció en un discurso en 2010 ante la Asamblea General de la ONU elegir un tercer país en donde llevar a cabo el enjuiciamiento de los iraníes.

“Al poco tiempo, comenzaron a gestarse una serie de negociaciones secretas y oficiales que mantuvieron funcionarios del Poder Ejecutivo con representantes de Irán que culminaron en la suscripción del Memorando”, añade el magistrado.

En su opinión, este documento -que fue aprobado por el Congreso argentino y declarado después inconstitucional y que en Irán nunca fue ratificado- fue el medio elegido para llevar a cabo el “plan delictivo” y procuraba la “normalización de las relaciones con Irán”.

Por esta causa están presos Zannini, el dirigente social Luis D’Elía, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el referente de la comunidad islámica Jorge Khalil.

Todos ellos quedaron a disposición del Tribunal Oral que resulte sorteado y ante el cual deberán presentar desde ahora futuros pedidos de excarcelación.

También serán juzgados Timerman, excarcelado por razones de salud, el ex funcionario de Cancillería Eduardo Zuain, la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex segundo de la AFI Juan Martín Mena y el diputado Andrés Larroque.

En tanto Bonadio seguirá con parte de la investigación vinculada a otros imputados y a órdenes que le dio la sala II de la Cámara Federal para avanzar con nuevos elementos de prueba.

Consultado por Efe, Roberto Boico, abogado de Cristina, destacó la “inexistencia de delito” en esta causa y consideró que es evidente que se trata de una “persecución judicial” contra su defendida.

Para justificar esta situación, el letrado hizo referencia a otro proceso diferente en el que también se juzga un presunto encubrimiento del atentado, que tiene a 12 personas en el banquillo, entre ellas el también ex presidente Carlos Menem.