Lavaba el coche en la puerta de la casa, lo redujeron junto a su hermano y les robaron de todo

Ocurrió en 8 entre 607 y 608. Tres ladrones, a punta de pistola, los amordazaron y encerraron. Se llevaron varios artículos electrónicos

La tarde del lunes acompañaba como para cumplir con el ritual: se puso a manguerear el auto con los últimos rayos del sol caliente del verano. Pero no pudo disfrutar del trabajo. Mientras limpiaba el Ford K en la vereda de su casa, situada en el Barrio Aeropuerto, tres ladrones lo abordaron, lo redujeron junto a un hermano y avanzaron sobre la casa, llevándose toda la electrónica que había a la vista. También el auto recién lavado.

El golpe puso en estado de alerta a los vecinos de 8 entre 607 y 608. Minutos antes de las 20 de ese día, cuando fueron asaltados los hermanos Svrta, integrantes de unas de las familias más antiguas del vecindario, prácticamente nadie advirtió lo que sucedía. Aún cuando la tarde, luego de una sucesión de tórridas jornadas, invitaba a tomar un poco de aire fresco.

Mientras Víctor -de 20 años- le tiraba agua al Ford, aparecieron los ladrones sin darle tiempo a notar indicios de peligro. Cuando uno de los delincuentes lo amenazó con un arma ya era tarde. Lo obligaron a ingresar a la vivienda que comparte con Julián y los padres de ambos. En ese momento solo estaba el menor de la familia, de 18, quien fue reducido junto a su hermano. Los obligaron a entrar en una de las habitaciones, los inmovilizaron y amordazaron, según informó la Policía.

Con la casa a disposición comenzaron a revisar y armaron un botín con artículos electrónicos. El informe oficial indica que los delincuentes se llevaron dos televisores, una consola de juegos, una cámara de fotografía digital, dos teléfonos de alta gama y una computadora.

Con todos los elementos preparados y los hermanos imposibilitados de moverse, los tres delincuentes decidieron completar la faena llevándose el Ford K. Cargaron todo y huyeron.

Con la casa en silencio, los hermanos lograron zafar del confinamiento en la pieza y pedir auxilio a la Policía. En la cuadra, algunos vecinos recién se enteraron del dramático fin de la tarde cuando vieron un patrullero. “Fue sorprendente lo que pasó. Yo estaba tomando mate con mi esposa ahí afuera y no oí nada”, contó Aurelio Carmallo mientras señalaba su patio, casa de por medio con la de los Svrta.

A media tarde, por la calle solo pasan algunos autos con intervalos de minutos. Todo está en silencio. Carmallo sostuvo que en general es así. “Este es un barrio tranquilo. De vez en cuando te enterás que pasa algo, pero en general no hay problemas. De esto me enteré porque me lo contó el vecino”. La familia en cuestión vive desde hace décadas en el barrio. “En general acá no pasa nada. Esto nos sorprende”, coincidió con Aurelio otro vecino.

Así y todo, en la casa afectada el lunes, habría habido una experiencia previa con el delito: “un tiempo atrás les robaron las ruedas de una camioneta, que tenían que dejar en la calle por una refacción” de la vivienda, apuntó Carmallo.

