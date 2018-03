La fortaleza de Pampita: "la gente rota puede seguir su curso"

La modelo se refirió a cómo se sobrepuso a la muerte de su hija Blanca

En el marco del Día de la Mujer, Carolina Ardohain compartió en sus redes sociales un impactante texto al respecto de su enorme pérdida, la de su hija Blanca ocurrida en 2012.

"Me gusta porque no se le nota que está rota. Contagia esa idea de que se puede seguir a pesar de tener un corazón despedazado. Yo sé que así lo tiene, le falta una de esas piezas que nunca más va a encontrar", comienza el mensaje.

Y sigue, citando un texto de Lorena Prosky: "pero ella se para igual. Se para y no se le nota que renguea. Sigue (...) Contagia la idea de que se puede aún roto".

Finalmente, escribe: "Me gusta ver que sigue por lo que tiene. Me gusta porque planta una evidencia que me cuesta asumir. Sí, la gente rota puede seguir su curso".