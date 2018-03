Sin paros a la vista, docentes y gobierno ahondan diferencias

Los gremios exigen “garantías” de que no perderán poder adquisitivo. El Ejecutivo apuesta al premio por presentismo

La convocatoria a una mesa técnica salarial y de condiciones laborales para hoy, un intercambio público entre el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el titular del Suteba, Roberto Baradel, y una denuncia de la Feb sobre “cientos de alumnos sin clases en la Provincia” por falta de designaciones docentes, son los elementos que marcan el final de la primera semana del ciclo lectivo 2018 y el clima previo a una nueva reunión paritaria que se llevaría a cabo a mediados de la semana que viene.

Como se anticipó en la edición de ayer, se va perfilando una pelea larga y de baja intensidad (sin cruces agresivos, que en 2017 desgastaron a las dos partes), con posturas muy alejadas. “La actualización automática del aumento salarial es clave”, le dijo Baradel a Villegas en un debate televisivo. “La Provincia tiene necesidades infinitas y recursos escasos”, sostuvo el titular de la cartera laboral.

Sin levantarse la voz ni apelar a golpes bajos, el funcionario y el dirigente docente marcaron públicamente la cancha en la que se juega el partido salarial 2018.

El gobierno dice que no tiene plata para mejorar su “oferta núcleo”, es decir, un 15% de aumento en tres cuotas sin cláusula gatillo, por lo que ha intensificado -y continuará haciéndolo- el discurso del “alto ausentismo docente” y la “necesidad” de volcar los “escasos recursos” que dice tener a incentivar el presentismo mediante un premio anual.

Baradel respondió que esa cifra “representa 625 pesos por cuatrimestre”, y volvió a poner el ejemplo de que “no alcanza ni para pagar el incremento de la tarifa de luz”. También apuntó que el premio por presentismo que este año es la “gran carta” de la administración de María Eugenia Vidal “es dinero por fuera del salario” que no impacta en el básico, no aplica para el cómputo de la antigüedad y no será percibido por los jubilados.

Además recordó que “deja a la mayoría de los docentes por debajo de la canasta básica medida por el Indec”, situada hoy en torno a los $17.000.

“GATILLO” EN CÓRDOBA

El líder del Suteba aseveró que “hasta la provincia de Córdoba, cuyo gobierno está en línea con el Ejecutivo nacional, cerró su paritaria aplicando la cláusula gatillo”.

Fue entonces cuando Marcelo Villegas defendió la gestión de Vidal en materia económica.

“Varias provincias se autoengañaron”, puntualizó, para añadir que “es fácil cerrar un porcentaje y al mismo tiempo bajar aportes jubilatorios, pero un día eso se paga. María Eugenia (Vidal) es consistente entre lo que dice y lo que hace”, señaló, en referencia a que la primera mandataria no realizaría movidas que pongan en riesgo los números de su gobierno.

Cuando la mayoría de las jurisdicciones aún no lograron un acuerdo con los maestros, la situación no asoma sencilla en ningún sitio.

Por caso, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, le puso fin a la negociación de forma unilateral. Cerró la paritaria por decreto, otorgando una suba del 15,7% en tres cuotas para todo 2018.

Más complicadas están las cosas en la Ciudad de Buenos Aires, donde anteayer el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, le reiteró a los maestros la propuesta de incremento salarial del 12% que ya habían rechazado de plano en la última reunión previa al paro de 48 horas.

Volviendo a tierras bonaerenses, la cuestión está totalmente empantanada pero muy clara. El gobierno, sabiendo que la paritaria provincial se transformó en la negociación testigo luego de que la Nación eliminara por decreto la paritaria nacional, no quiere salirse de modo alguno del 15% sin actualización por inflación que marcó el Ejecutivo central.

Por ello es que sus funcionarios reiteran una y otra vez que en las escuelas existe un “importante ausentismo” y ponen todas las fichas en un “jugoso” premio por presentismo.

“No les interesa el presentismo, sino pagar sumas en negro”, retrucaron en diálogo con este diario delegados gremiales, representantes del sector que quiere “un sueldo inicial (hoy de $12.500) que no quede por debajo de la línea de pobreza” y que “no pierda ante una inflación que hasta el Banco Central ya sitúa en el 19,8% para este año”, dijo Baradel.

“CON CHICOS, SIN DOCENTES”

La Federación de Educadores Bonaerenses (Feb) denunció ayer que “el pedido de los funcionarios era ‘con los chicos en las aulas’, pero hoy tenemos cientos y cientos de niños sin clases por distintos motivos, todos responsabilidad del gobierno provincial”.

La Feb enumeró distintas causas en el marco de esa “problemática”. Entre ellas, la “falta de designación de docentes”; “cargos sin cubrir por los ceses masivos de suplentes y provisionales como consecuencia de la aplicación de los artículos 109 y 110 del Estatuto del Docente”; “grados superpoblados sin maestra de apoyo y sin desdoblamiento por carencia de espacio”; “falta de profesores de Inglés en secundaria y primaria”, entre otros.

En nuestra ciudad, un caso “eterno” de una escuela sin espacio físico y sin nombramiento de docentes es el de la Secundaria 37 de Arana, que incluso utiliza una capilla para dar clases (ver nota aparte).

Asimismo, ayer se manifestaron en la Secundaria de Adultos Nº 3 -140 y 62- por el “inminente cierre del bachillerato de adultos”.

También hay denuncias de “graves problemas” en esa modalidad en la Escuela 61 de Etcheverry.