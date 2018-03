El fuego en la reserva natural afectó otras 200 hectáreas y dicen que “no fue espontáneo”

El voraz incendio de enero y febrero había alcanzado a unas 1.000 hectáreas. Ayer trabajaron los bomberos durante gran parte de la jornada y hoy retomarán las tareas. Evalúan varias hipótesis

| Publicado en Edición Impresa

Pasaron pocas semanas para que se reavivara el fuego en la Reserva Natural de Punta Lara. Esta vez fueron 200 hectáreas las que ardieron y generaron densas nubes de humo que complicaron el tránsito en la Autopista La Plata a Buenos Aires, a la altura de Villa Elisa. Se investigan las causas porque en las primeras estimaciones apuntan a que el siniestro no fue generado en forma espontánea. Anoche, con gran parte del incendio controlado, los bomberos suspendieron momentáneamente su intenso trabajo y hoy lo retomarán cerca de las 6 de la mañana. Un factor clave será el clima: la intensidad del viento y la rotación del mismo.

Jonatan Melián, bombero voluntario de Ensenada explicó que “El miércoles a las 16 horas se recibió el llamado alertando por el incendio. Los guardaparques salieron a hacer el reconocimiento, vieron la magnitud y solicitaron apoyo. Encontramos un frente de 1.500 metros en un perímetro comprendido entre el camino de Villa Elisa y el arroyo La Guarda”.

Según informó el suboficial mayor del cuartel de Ensenada, “el fuego no llegó al área protegida. La forestación es la misma que se trabajó durante todo el mes de febrero en la Reserva Ecológica. La particularidad de este incendio es que si bien a sus costados está circunscripto por arroyos pero en la parte de la cola puede propagarse hacia el casco de la Reserva Ecológica. No es una zona de viviendas pero se trata de un patrimonio de la Provincia. Por eso la magnitud del trabajo que estamos realizando”. Junto al cuartel de Ensenada trabajan sus pares de Hudson, Villa Elisa, Hudson, personal de Guardaparques y de la Policía Bonaerense.

Trabajaron durante la tarde noche del miércoles, y retomaron ayer a la mañana, desde las 6. El descanso llegó pasadas las 20, por cuestiones de protocolo, explicaron en el cuartel de Ensenada, donde remarcaron que a diferencia del voraz incendio de enero y febrero, esta vez no fue necesaria la participación de helicópteros y el avión hidrante.

CREEN QUE LO PEOR YA PASÓ

Tras la agotadora jornada de ayer, los bomberos evaluaron que lo peor ya pasó.

“Nos ayudó mucho el viento. Que fue leve y rotó del noreste al sur, pero siempre de un modo que permitió trabajar con capacidad de control del fuego y el humo”, explicó Melián en diálogo con EL DIA.

Ahora los bomberos dependerán de las condiciones climáticas de las próximas horas. “Puede haber algunos focos, pero no los suficientes como para temer algo serio”, dijo el bombero voluntario que habló anoche con este diario.

HIPÓTESIS

Las hipótesis sobre las causas del inicio del fuego son varias. Una que se descartó en principio fue que no se trató de un foco espontáneo. “Las condiciones climáticas no fueron las ideales para que prendiera solo el fuego, porque no hubo altísimas temperaturas.

El camino recorre otras variantes. Como el fuego se dio en una zona cercana a la que se utiliza para abandonar vehículos y quemarlos, pudo haber ocurrido que las llamas tomaran la reserva y se desbordara. Esto podría entrar en el terreno del “descuido”.

Otra versión que corre es que una camioneta blanca se vio merodear por la zona y el conductor prendió fuego rastrojos a la vera del camino de Villa Elisa. También se maneja la posibilidad de que se haya iniciado a partir de fuego subterráneo del incendio anterior, a través del desprendimiento de partículas.

“El suelo tiene enormes grietas y la temperatura subterránea es altísima”, comentaron quienes trabajaron ayer en el lugar.

El incendio arrasó con pastizales y algunos ejemplares nativos. También pudo haber afectado algunos animales como cuices y ratas. Quizás algún lagarto overo, explicaron en el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

Según se explicó en el OPDS el fuego fue detectado por los guardaparques que estaban haciendo lo que se denomina guardia de cenizas. Fue pasado en la tarde del miércoles cuando se hizo la recorrida que detectaron un foco que derivó en el pedido de ayuda a los bomberos. Desde entonces trabajan en el lugar, sin saber cuándo terminará la tarea.

A diferencia del incendio pasado, cuando el fuego devoró 1.000 hectáreas, esta vez fueron 200 las hectáreas afectadas.

Cabe resaltar que para las más de 5.500 hectáreas que tiene la reserva natural de Punta Lara, son 3 los guardaparques que hacen la recorrida de rutina. Este personal forma parte del servicio y dependen de la dirección de áreas naturales protegidas del OPDS.

OLOR A HUMO

En la tarde de ayer el olor a humo invadió las calles de la Ciudad, en la zona de la terminal de ómnibus, la estación de trenes y las facultades del bosque. También algunos vecinos de Plaza San Martín indicaron que percibieron un intenso olor a humo.

Ese intenso olor acompañó gran parte de la tarde y como no hubo viento de fuerte intensidad, el “aroma” quedó suspendido durante varias horas.

La semana pasada, un incendio en la zona de Los Talas, Berisso, también generó un intenso olor a humo en la Región y puso en alerta a los vecinos.

PELIGRO EN LA AUTOPISTA

Pero el humo de ayer generó serios problemas en el tránsito de la autopista La Plata a Buenos Aires, a la altura del kilómetro 42 , donde los conductores tuvieron que agudizar sus reflejos para evitar que ocurra un accidente.

Cabe indicar que desde la empresa Aubasa se pidió extrema precaución a los automovilistas para que no haya un accidente.