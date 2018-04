Orsanic imagina una serie equilibrada frente a Colombia

| Publicado en Edición Impresa

Daniel Orsanic, el capitán de Copa Davis de la Argentina, subrayó que “Colombia es un rival que merece respeto” y sostuvo que espera “una serie equilibrada”, en alusión al Repechaje que jugarán como locales entre el 14 y 16 de septiembre, que tendrá como recompensa para el ganador el ascenso al Grupo Mundial de 2019.

“Antes del sorteo éramos conscientes de que teníamos grandes chances de ser locales, y que se haya dado así es algo sumamente positivo porque en la Davis no es un dato menor. De todas maneras, Colombia es un rival que merece respeto, imagino una serie equilibrada”, analizó Orsanic.

Argentina, campeón de la Davis en 2016 y descendido al año siguiente, se ganó el derecho al Repechaje tras imponerse el último fin de semana sobre Chile (3-2) en una eliminatoria jugada en San Juan, ciudad que tiene también la prioridad para organizar la próxima seria ante Colombia, según adelantó un dirigente de la Asociación Argentina de Tenis.

Colombia, por su parte, se ganó el derecho a jugar el Repechaje tras haber vencido por primera vez en la historia a Brasil (3-2) en Barranquilla, en una eliminatoria válida por la Zona Americana I.

“Quizá los tenistas colombianos no están es su mejor momento, pero tienen un dobles consolidado que es de lo mejor del circuito y (Santiago) Giraldo es peligroso, le pega fuerte a la pelota, es rápido y no será un rival sencillo”, añadió.

Sin dudas que el punto favorable a Colombia es el dobles con Juan Sebastián Cabal (18 del mundo en la especialidad) y Robert Farah (21), mientras que los singlistas en los últimos partidos fueron Daniel Elahi Galán (257), el mencionado Giraldo (291) y Alejandro González (307), los tres muchísimo menos que el chileno Nicolás Jarry (64), el gran responsable de que la serie jugada en San Juan el último fin de semana se haya estirado hasta el quinto punto.

La gran incógnita pasa por saber si Orsanic será el capitán del equipo ante los colombianos. Es que la AAT renovará sus autoridades el 3 de mayor próximo y Orsanic sólo seguirá como Director de Desarrollo y capitán de Copa Davis si se impone la lista que encabeza José Luis Clerc, mientras que dará un paso al costado si el que gana es Agustín Calleri. “No quiero hablar de eso ahora, solo digo que vivo cada serie como si fuera la única y no me permito pensar más allá. Para septiembre falta mucho tiempo”, expresó el capitán.

“Clerc me garantiza que el proyecto continuará y que se intentará mejorarlo, esto tiene que ver con una manera de pensar que resalta los valores del tenis, de un equipo, me siento identificado con eso y quiero tener ese respaldo”, concluyó Orsanic.

El resto de los cruces de repechaje, según lo determinó el sorteo efectuado por la ITF, son los siguientes:

Gran Bretaña vs Uzbekistán, Austria vs Australia, Suiza vs Suecia, Serbia vs India, Canadá vs Holanda, Hungría vs República Checa y Japón vs Bosnia Herzegovina.