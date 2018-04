San Lorenzo buscará la remontada copera

| Publicado en Edición Impresa

San Lorenzo, muy golpeado por la goleada recibida por la Superliga, debutará en la primera fase de la Copa Sudamericana recibiendo a Atlético Mineiro. El partido se disputará en el estadio Pedro Bidegain, desde las 19.15, con el uruguayo Leodán González como árbitro y televisación de Fox Sports.

El Cuervo viene de sufrir una mazazo muy duro el pasado domingo y necesita levantar cabeza tras la dura derrota por 5-0 ante Godoy Cruz, que lo dejó tercero en la Superliga, con 42 puntos, por detrás de los mendocinos (43) y del puntero Boca (50).

Claudio Biaggio, el entrenador del elenco de Boedo, meterá mano en la formación inicial y utilizará para el debut internacional a la mayoría de jugadores que no vienen teniendo mucha continuidad en el certamen local, con la idea de darle descanso a los habituales titulares. Biaggio no solo hará cambio de apellidos, ya que de los que perdieron ante el Tomba sólo repetirán el arquero Navarro, el delantero Blandi, y esta en duda el mediocampista Barrios, si no que también habrá cambio de esquema táctico del 4-3-1-2 a un 4-4-1-1. La defensa será completamente nueva, ya que Coloccini y Caruzzo le dejarán su lugar a Rodríguez y Senesi, respectivamente.

El encuentro de vuelta se disputará el próximo 8 de mayo en el estadio Raimundo Sampaio.