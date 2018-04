Para Reino Unido y Francia "no quedaba otra alternativa que el ataque sobre Siria"

La primera ministra británica, Theresa May, dijo hoy que "no hay alternativa practicable al uso de la fuerza" en Siria, al confirmar la implicación militar de su país en la ofensiva conjunta adoptada contra el régimen de Bachar Al Asad en Siria.

La líder conservadora indicó que se han agotado "todos los canales diplomáticos posibles" antes de acordar con Estados Unidos y Francia una acción coordinada en respuesta al ataque perpetrado por Asad con armamento químico el pasado sábado en la ciudad de Duma.

En tanto, el presidente francés Emmanuel Macron anunció el sábado que Francia participaba en la operación en curso con Estados Unidos y el Reino Unido en Siria, precisando que los bombardeos estaban "circunscritos a las capacidades del régimen que permiten la producción y el uso de armas químicas".

