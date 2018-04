Video.- Sava : "Cuando sienta que le estoy haciendo un daño al club, me voy a ir"

El entrenador de Gimnasia, Facundo Sava, habló en conferencia de prensa luego de días cargados de rumores respecto a su alejamiento.

El momento futbolístico albiazul es malo y la derrota ante Atlético Tucumán caló hondo. La mayoría de la dirigencia prefiere un cambio de timón, pero el presidente Gabriel Pellegino aún respalda al técnico, que estará sentado en el banco ante Talleres en Córdoba.

En este sentido, el DT dijo que "un día Javier Valdecantos me dijo: 'Facundo, vos tenés que irte de un club cuando sientas que los dirigentes y los jugadores no te responden', y no es el caso este. Estoy cien por ciento seguro de que los jugadores quieren ganar. Siento la entrega en cada entrenamiento y partido".

"Siento que los jugadores se entregan en cada entrenamiento y en cada partido. El esfuerzo lo hacemos, nos hacen goles por errores conceptuales, no por falta de actitud", remarcó y añadió que "mi continuidad no depende de un partido".

Además, confió que cuando considere que no tenga el apoyo, dará un paso al costado: "Es más fácil irme a mi casa. Estos jugadores han tenido cuatro entrenadores, yo podría irme, pero le pongo el pecho a las balas como hice siempre. No me voy a esconder, siempre fui de pelearla".

"No quiero hacerle mal al club, lo quiero con todo mi corazón, cuando sienta que le estoy haciendo un daño, me voy a ir. No siento eso en este momento", subrayó.

Y añadió que la información de que iba a renunciar era falsa: "No sé quién lanzó esa información, pero fue mediocre".

En torno a los futbolistas, aseveró que "hay jugadores que sufrieron mucho, que ponen el pecho y siguen. Se la juegan, insisten y siguen. Todos cometemos errores, pero siempre tienen la intención de mejorar".

A la hora de puntualizar en Facundo Oreja, quien anunció que se irá después de junio, contó que "pedí a los dirigentes que se quedara, después no sé qué puede pasar. Vienen viviendo situaciones difíciles, yo lo veo entrenar y jugar y siento orgullo. Sé lo que sufre, hasta me ha pedido perdón por algún error. Es un ejemplo".

Por otra parte, confesó que mantuvo un contacto con Pedro Troglio, quien le manifestó el apoyo y le confió que no lo habían llamado. "Hablo siempre con Pedro y me dijo que tengo que quedarme, que es mi lugar, e insistir, y que no lo habían llamado. Y le dije que no hacía falta que me lo diga, o que me llamara, que yo lo conozco y se quedara tranquilo. Después hablamos de la familia".

"ESTOY EN EL LUGAR EN EL QUE SIEMPRE QUISE ESTAR"

El técnico también aseguró que no está arrepentido de haber agarrado al equipo en un momento delicado.

"No me arrepiento de nada de lo que hice en mi vida. Porque estoy en el lugar que siempre quise estar y sabía que podía pasar esto".

Por último, el Colorado manifestó que el apoyo dirigencial está presente: "Nadie me ha dicho que el ciclo está terminado. Todos los dirigentes con los que hablé me dijeron que estaban con nosotros".