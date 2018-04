Nicole se enojó con Pampita por sacar al aire a sus hijas

Es de público conocimiento que Nicole Neumann y Pampita no se tienen demasiado afecto mutuo. La novela, que tiene más de veinte años, cuando ambas se iniciaron en el modelaje, suma un nuevo capítulo.

En "Pampita Online", que se emite por Telefé, Mica Viciconte estuvo como invitada. La rubia habló de su noviazgo con Fabián Cubero, ex de Nicole.

Además de la charla con Mica, Pampita sacó al aire a Cubero y a sus hijas en comunicación telefónica. "¿Las nenas son demostrativas?", preguntó la ex jurado del "Bailando".

"Re, tenía miedo porque no había estado con nadie con hijos, le dije que vayamos con tiempo, que tanteemos que onda. Una cosa es que sean fans y otra que este saliendo con papá. Son divinas, es difícil encontrarse con tres nenas, a veces me llaman, quieren ir al cine o a la plaza y me divierte", aseguró Viciconte.

Durante la charla, Pampita ninguneó a la modelo y panelista de Cortá por Lozano, ya que se refirió varias veces a ella sin nombrarla. Indirectamente, con mucha furia, la rubia utilizó las redes sociales para responderle.

De manera indirecta, la rubia usó luego las redes para referirse al tema y le puso "Me gusta" a varios comentarios de Instagram que la defendían: "La envidiosa de Pampita sacando al aire a tu ex, que patético, que bronca que te tiene, da asco pero todo vuelve, sentate a mirar diosa", "Lamentable lo patética que es Pampita, sacar a tu ex y a tus hijas al aire. Malísima" y "Hay cosas que no se hacen y con los hijos no aprende que hay códigos", fueron algunos.

Quien sí se refirió directamente al tema fue Connie Ansaldi, compañera de Nicole en el programa de Vero Lozano. "¿Qué hubiera pasado si Nicole le hubiera hecho una nota a la China con los hijos de Pampita en off y Vicuña en un FaceTime? ¿Qué hubiera pasado si la China decía en un juego que la mataría a Pampita y Nicole se quedaba en el molde? Exacto. Ojo… que la empatía tiene dos lados", escribió en Twitter Connie Ansaldi, compañera de la rubia en el programa de Vero Lozano y la modelo le puso "Me gusta".

De esta manera se reabrió una histórica pelea que comenzó hace casi dos décadas cuando ambas daban sus primeros pasos en el mundo del modelaje. Muchas cosas pasaron en el medio, pero parece que la rubia y la morocha, a esta altura, ya son irreconciliables.