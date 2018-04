Máximo Kirchner advirtió al Gobierno que "cometerá un error histórico" con las tarifas

El diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, advirtió que en el tema de las tarifas públicas "si el Gobierno no abre los ojos, va a cometer un gran error histórico", al hablar en el cierre del Encuentro de Trabajadores contra la reforma laboral, el tarifazo y los despidos.

En un acto en el municipio bonarense de Florencio Varela junto a dirigentes sindicales y el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, Máximo Kirchner volvió a reiterar las críticas a las políticas del gobierno nacional, a los dirigentes peronistas que tienen una relación cordial con Cambiemos y apoyan algunos de sus proyectos en el Congreso y le pidió a los argentinos "organizarse para volver a tener un país con todos adentro".

En su discurso el principal tema para el hijo de los ex presidentes Cristina Fernández y Néstor Kirchner fue el cuadro tarifario de la luz, el gas y el agua y recordó que la senadora por Unidad Ciudadana "fue la primera dirigente que se paró arriba de un escenario durante el Gobierno de Macri y empezó a hablar de las tarifas y del changuito del supermercado".

Luego, lanzó: "Si el Gobierno no abre los ojos, si no demuestra tener corazón, va a cometer un gran error histórico. No puede ser que todavía nos digan que faltan aumentos. ¿Qué más le van a pedir a la gente que haga?".

A la hora de expresar qué debe hacer la sociedad para que el Gobierno escuche el reclamo por las tarifas, Máximo Kirchner disparó: "No dejen que les quiebren la autoestima. Que no les hagan creer que no pueden prender el calefactor cuando hace frío. Si no dejan que les quiebren la autoestima lo vamos a frenar entre todos". Por su parte, Carlos Zannini dijo: "Tenemos que invitarnos a soñar una nueva Argentina en este momento que parece negro".