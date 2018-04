Con un emotivo homenaje, se inauguró la estatua de Alfonsín en Plaza Moreno

Asistieron la gobernadora Vidal, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ex presidente Eduardo Duhalde, entre otros. En los discursos, se rescató su figura como “garante de la democracia” en sus años de gobierno

El ex presidente Raúl Alfonsín ya tiene su homenaje platense. La estatua de bronce que recuerda su figura fue inaugurada ayer en Plaza Moreno en un emotivo acto al que asistieron autoridades provinciales y nacionales, ex funcionarios del gobierno del líder de la UCR y militantes de ese espacio político.

El acto, que se llevó adelante bajo una persistente lluvia, convocó a los principales dirigentes del radicalismo nacional y provincial, en medio de las tensiones que se abrieron en los últimos días con sus socios políticos de Cambiemos en torno a la polémica por las tarifas.

Pero la figura de Alfonsín, a quien ayer se nombró una y otra vez como “padre de la democracia”, logró desactivar esas tensiones. En el escenario montado en Plaza Moreno, sobre la esquina de 12 y 53, se mostraron en sintonía los dirigentes del radicalismo, del PRO y peronistas.

En el acto, al que asistieron militantes de distintos sectores del radicalismo, hubo unánimes elogios a la figura del primer presidente electo tras la última dictadura.

No estuvo el presidente Mauricio Macri, pero sí asistieron jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal. Además, estuvieron los líderes del radicalismo a nivel nacional, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, y bonaerense, el vicegobernador y principal impulsor del homenaje Daniel Salvador. Sobre el escenario también se ubicaron el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ex presidente Eduardo Duhalde, Graciela Fernández Meijide, como ex integrante de la Conadep impulsada por el ex presidente radical, y el hijo del homenajeado. Ricardo Alfonsín.

El monumento es una figura de cuerpo entero de 2,30 metros de alto, 80 centímetros de ancho y 80 centímetros de profundidad, modelada en arcilla en base a moldes de caucho de silicona y resina poliéster, que luego fue pasada a bronce de alta calidad mediante la técnica de la cera perdida.

La iniciativa surgió en febrero de 2016 cuando Salvador recibió como obsequio del escultor Carlos Benavídez un busto de escritorio de Raúl Ricardo Alfonsín. Una semana después, acordó con el artista la idea de erigir un monumento a la memoria del ex presidente, que fue financiado a partir de aportes privados surgidos de la venta de pequeños bustos.

ELOGIOS

Poco después de las 10.30 comenzaron a llegar los invitados, entre los que se pudo ver a legisladores nacionales y provinciales, legisladores, intendentes y dirigentes del radicalismo como Enrique Nosiglia, el ex ministro José Luis Machinea y Facundo Suárez Lastra, entre otros.

En los discursos hubo reconocimientos unánimes a la figura de Alfonsín. Macri, en su mensaje de video, lo calificó de “padre de la democracia” y aseguró que “gracias a la justicia, a la honestidad y a todos los valores que él representa”, hoy el país se puede “expresar con libertad, en una sociedad plural”.

“Convocó a los radicales, peronistas, socialistas y conservadores y a todos les pedía que bajasen sus banderas y dejen bien en alto la bandera celeste y blanca”, afirmó Salvador, por su parte.

El discurso de Cornejo fue uno de los más esperados. Apenas un día antes, el mendocino se había convertido en el portavoz ante el presidente Macri de las reservas del radicalismo ante la política de tarifas de Cambiemos. En ese marco, destacó una mención del actual titular de la UCR nacional a las “deudas sociales” de la democracia.

Pero, en seguida, el mendocino Cornejo consideró que el ex presidente significa “mucho más que el radicalismo”, y dijo que la presencia en el acto de Vidal, Peña y (Rogelio) Frigerio constituye un “símbolo” que “ratifica nuestro orgullo como radicales de participar del espacio Cambiemos”.

Peña y Vidal, por su parte, afirmaron que el espacio Cambiemos sigue “el legado y los valores” de Alfonsín. “Cambiemos no es ninguna persona en particular sino una profunda vocación de cambio democrático, de creer en la diversidad, el diálogo, la justicia, en instituciones fuertes y en saldar la deuda social con personas que venimos de distintos lugares y que tenemos que aprender mucho unas de otras, y también de los que no son de Cambiemos, y eso es un legado del ex presidente”, dijo Vidal.

En la misma línea, Peña señaló que Alfonsín fue “un demócrata” que le dejó a los argentinos “una hoja de ruta metodológica sobre qué valores se tienen que poner adelante”, y una “hoja de ruta para unirnos y saber hacia dónde tenemos que ir”.