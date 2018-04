Denuncian una calle intransitable a metros del Camino Belgrano

Una vecina de calle 442 entre Camino General Belgrano y una calle cortada se quejó a través del Whatsapp del diario El Día por lo intransitable de esa vía.

"Vivo acá hace dos años. A pesar de estar a 80 metros del Camino Belgrano no tengo respuesta de la Municipalidad para que mejoren la situación. En la delegación de City Bell me trasladaron a la delegación de El Rincón", explicó la afectada.

Y agregó: "Se excusan diciendo que no tienen máquinas para arreglar la calle y que no pueden hacer nada. Días como hoy no puedo entrar o salir de mi casa".