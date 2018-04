El Rey de Montecarlo: Nadal no dejó dudas y gritó campeón

El español, que no perdió ningún set durante el torneo, venció en la final 6-3 y 6-2 al japonés Nishikori y ratificó su poderío sobre arcilla

| Publicado en Edición Impresa

El reinado de Rafael Nadal sobre polvo de ladrillo no para de agigantarse: ayer se quedó por undécima vez con el Maestres 1000 de Montecarlo tras vencer 6-3 y 6-2 a Kei Nishikori, en un campeonato donde no cedió ningún set. Es la primera vez que un tenista obtiene once veces un mismo campeonato y este año podría lograrlo también en el ATP 500 de Barcelona (se juega esta semana) y en Roland Garros.

Nadal, que después de quedar eliminado en los cuartos de final del Australian Open decidió parar por una lesión, retomó la actividad en la circuito siendo el número 1 del mundo y en la superficie que mejor se siente. Durante el torneo ninguno de sus rivales logró ponerlo contra las cuerdas y no dejó dudas en ninguna de sus victorias, incluyendo la final de ayer ante el buen jugador japonés.

En el primer set el encuentro comenzó adverso para el mallorquín, ya que Nishikori le quebró el saque y se puso 2-1 arriba, pero luego cedió los cuatro games siguientes y la historia se terminó de inclinar a favor de Rafa, quien no dejó dudas en el segundo set y se terminó coronando campeón en el Principado de Mónaco.

“Cada año es un sentimiento diferente. Hoy es una gran noticia para mí, que volvía de una lesión. Es muy bueno de cara a mi confianza. Es una semana muy bonita”, indicó Nadal después de conquistar Montecarlo y festejar con su característico gesto de morder el trofeo de campeón.

Nadal ganó por primera vez dicho Masters en el 2005, el cuál después obtuvo de forma ininterrumpida hasta el 2012. Tras un parate entre el 2013 y 2015, volvió a levantar el trofeo en las últimas tres ediciones: 2016, 2017 y, ayer, la del actual 2018.

UNA MARCA QUE ASUSTA JUGANDO EN POLVO DE LADRILLO

No hay dudas de que Rafael Nadal es el mejor jugador de la historia en polvo de ladrillo y, esto, lo dejan más que en claro sus números: ganó un total de 54 títulos, entre ellos 10 de Roland Garros. Ganó un total de 396 partidos y perdió en apenas 25 derrotas, teniendo un porcentaje de efectividad del 94%.

En Montecarlo, el torneo que ganó ayer, ganó 68 encuentros y cayó en apenas 4 ocasiones.

Por otro lado, con este nuevo Masters 1000 obtenido, es el tenista que más títulos de esta categoría ha ganado: 31. Hasta ayer compartía la primera posición con el serbio Novak Djokovic, quien disputó la edición de este año pero perdió en los octavos de final ante Dominic Thiem por 6-7, 6-2 y 6-3.

Además alcanzó su campeonato número 76 de su carrera y quedó a solo de uno de igualar a John McEnroe en la cuarta posición (77). En este ranking quien manda es Jimmy Connors con 109, aunque Roger Federer le pisa los talones con 97 y con la aspiración de poder ganar varios más de acá al final de su carrera.

ASÍ CONTINUARÁ LA GIRA DE ARCILLA

A la actual gira principal de polvo de ladrillo de la temporada le restan varios torneos importantes, entre ellos Roland Garros. El segundo Grand Slam de la temporada se desarrollará del 27 de mayo al 10 de junio.

Antes, se disputarán los Masters 1000 de Madrid y Roma (en ambos estará Juan Martín Del Potro) y esta semana se jugará el ATP 500 de Barcelona, un torneo de prestigio.