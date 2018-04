Barrionuevo: "Cristina no puede sacar más de 15 puntos"

"¿Vos te cree que ahora que está en reconstrucción el peronismo va a mantener el puntaje de la última elección?", disparó el interventor del PJ

El interventor del PJ, el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, sostuvo que el partido ingresó en una "renovación" y "reconstrucción", ante la cual la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner "no puede sacar más de 15 puntos", y aseguró que el peronismo le va a "ganar al Gobierno" en las elecciones del 2019.

"¿Vos te crees que ahora que está en reconstrucción todo el peronismo Cristina Kirchner va a mantener el puntaje de la última elección? No puede sacar más de 15 puntos. Vamos a ir a un balotaje y le vamos a ganar al Gobierno", analizó el sindicalista.

En declaraciones a la prensa, Barrionuevo evaluó que se irá a un "ballotage" en la próxima elección presidencial del 2019 y que el peronismo le va a "ganar el Gobierno".

Según el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, "el menemismo, a la par del kirchnerismo, eran motochorros, y éstos (en referencia al gobierno actual) van por el mismo camino: tiene más de 50 funcionarios denunciados ante la Justicia", afirmó.

En el mismo sentido, añadió que "estos CEOS, donde la mayoría viene de los countries y de ganar plata, no tienen el conocimiento de lo que es la política: el país no es una empresa para ganar plata. Ellos vienen de ganar plata, ¿o me decís que están haciendo Patria?", le preguntó al periodista que lo entrevistaba.

Por eso, Barrionuevo expresó que se tiene "fe para convencer a los millones de peronistas y argentinos" con vistas a los próximos comicios.

"En este país habría que terminar con estos hechos de nepotismo y corrupción que hubo. Ahora llevamos más de dos años de gobierno de Cambiemos y todo lo que se prometió no se cumplió absolutamente nada", completó.

Según el interventor del PJ, a los funcionarios actuales "no les alcanza la plata porque son malos recaudadores, malos gestores y no desarrollan el país que queremos".