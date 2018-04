Jaqueadas por el tarifazo y el precio de la harina, las panaderías están en crisis

Jairo Aparicio, panadería de 44 y 3 “ Hace cuatro meses me hice cargo de la panadería y nunca tuve ganancias, tuve que poner plata para pagar el alquiler y por suerte en el último mes no me endeudé. Para no desperdiciar recursos y salvar los costos vendo el pan y las facturas del día anterior a mitad de precio, pero espero que todo mejore en el invierno porque con una factura de luz de 14400 pesos no sé como podré seguir”.