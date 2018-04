Encadenados a la sede de IOMA, prestadores terapéuticos reclamaron por pagos atrasados

Son cuidadores domiciliarios que aseguran que llevan más de seis meses sin cobrar. Fue en el marco del inicio de un paro por 48 horas

En otra encendida protesta, cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos volvieron a reclamar ayer por la prolongada deuda que el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) mantiene con los prestadores del sector.

La medida de fuerza se llevó a cabo en la primera jornada de la huelga de 48 horas que definieron para reclamar por lo que describieron como “las reiteradas demoras en los pagos” de la obra social. Desde IOMA han señalado que “se están revisando todos los procesos, desde la autorización hasta el pago, a fin de optimizarlos”.

Durante la protesta montaron un “campamento” en el acceso a la sede que la obra social tiene en calle 46 entre 12 y 13. Allí, por la mañana, un nutrido grupo de acompañantes terapéuticas se encadenó en la escalinata del IOMA donde hicieron saber la difícil situación que están atravesando a causa de la falta de pago por parte de obra social.

En medio de un clima de angustia las trabajadoras afirmaron que hay entre 3.000 y 4.000 personas sin cobrar y que en nuestra ciudad la deuda se extiende “entre tres y seis meses”, según cada caso.

No obstante, estiman que en el interior bonaerense hay terapeutas a los que no les pegan “desde hace doce meses”.

Preocupadas por la situación, las manifestantes señalaron que “entre el Gobierno y IOMA se tiran la pelota. El Gobierno dice que la plata está, pero desde la obra social dicen que no se puede liquidar por un error del sistema”, y señalaron que si bien las irregularidades ya venían con el gobierno anterior “es la primera vez que pasa esto”.

“Hace más de un año que no cobramos. Estamos peleando por lo que trabajamos. Hace un año que no cobramos. Estamos peleando por los afiliados de IOMA, por los más vulnerables, por los derechos humanos. Es imposible poder sostener una familia si no cobramos hace más de seis, siete, ocho meses. Necesitamos apoyo de otros gremios, esto se tiene que hacer sentir, IOMA no nos paga”, fue el relato de una acompañante domiciliaria durante la protesta.

Recientemente, al ser consultados por el reclamo, portavoces del IOMA han explicado que “la liquidación de acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios, psicólogos y otros prestadores que no facturan a través de un colegio se realiza en forma individual”. De ahí que “debido al gran volumen que representan (más de 4300 acompañantes y 1800 cuidadores) y ante el crecimiento exponencial de estas prestaciones (en el caso de los cuidadores, pasaron de ser 260 en 2013, a 1860, en 2017) se están revisando todos los procesos, desde la autorización hasta el pago, a fin de optimizarlos”.

Y enfatizaron que durante las protestas se reclama “una solución colectiva a su problema de pagos, lo que resulta imposible ya que son prestadores individuales y cada uno tiene una situación individual”.