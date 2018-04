Natacha le respondió a Mirtha por decir que estaba arrepentida de invitarla

La mediática utilizó su cuenta de Twitter para dar su descargo

Ayer por la noche, Mirtha Legrand se disculpó en su programa por haber invitado a Natacha Jaitt y las consecuencias de sus dichos para los mencionados.

La mediática había relacionado a varias figuras del espectáculo y el periodismo con abusos en Independiente, sin dar pruebas.

"Tan arrepentida no estaba la señora Mirtha Legrand cuando fui a su cena ni mucho menos angustiada, ya que al final del programa incluso con todos presentes ahí, me pregunto muy divertida: 'Y, Natacha... ¿era buen amante Latorre?", dijo Natacha mediante su cuenta de Twitter.

Además, indicó que la productora la la "volvió loca durante días para q no falte a #LaNocheDeML" y le pidió tuitear cinco días antes.

