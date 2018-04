Al borde de las lágrimas, Mirtha pidió disculpas por haber invitado a Natacha Jaitt

Mirtha Legrand rompió el silencio anoche después las acusasiones de haber ofrecido su progama en Canal 13 el fin de semana pasado para una operación a cargo de Natacha Jaitt, quien al visitar el exitoso ciclo televisivo vinculó a periodistas y a personalidades políticas con casos de abusos sexuales en el fútbol y desató un verdadero escándalo.

En una apertura atípica, y al borde de las lágrimas, Mirtha leyó un escrito en el que se refirió al escándalo que armó Jaitt aunque sin nombrarla: "No vamos a presentar ni ropa ni bijouterie ni nada. He escrito unas palabras porque temía que me traicionara la emoción. Quiero hablarles con el corazón y decirles lo que siento".

"Hay mucha expectativa con lo que voy a decir pero seré muy breve. En primer lugar, quiero pedir disculpas a las personas que fueron mencionadas y que se podrían haber sentido dañadas por los dichos de una de las invitadas. A la luz de los acontecimientos me he preguntado si no tendría que haberle dicho (a Natacha Jaitt) que se retire del programa. Pero eso hubiera desencadenado en un escándalo mayor, sobre todo porque respetamos los derechos de libertad de expresión", analizó.

Asimismo se refirió a las acusaciones de periodistas respecto de la invitación de Jaitt al exitoso ciclo televisivo: "No sé lo que son las operaciones. No entiendo nada de todo eso. Nuestra mesa no responde a ningún sector en particular. Que toda esta alteración mediática no nos haga perder el foco de la denuncia", deslizó.

Luego, ya sin texto en mano y mirando a la cámara de frente, Mirtha dijo: "Desde el fondo de mi corazón, quiero decir que la estoy pasando mal. Una semana espantosa. Mi médico me vino a ver tres veces. He sido muy criticada, y con razón"

Además, explicó "yo me oponía a que esta señora fuera invitada. No era una figura para nuestro programa. Finalmente me convencieron. Y fue un error. Estoy totalmente arrepentida. Me duele que haya nombrado a gente que yo quiero muchísimo".

"Les confieso algo: el programa se me fue de las manos. Yo debí haberla frenado. Primero no la entendía mucho. Su dicción no era muy buena y no entendía por qué agredía a Mercedes Ninci. Estoy muy arrepentida de ese programa que hemos hecho. Espero que no vuelva a ocurrir un hecho de esta naturaleza", agregó.