La interna de Medicina y el empate que se da en Agronomía, en la mira de toda la UNLP

Mañana será un intenso día universitario. Elige decano Medicina, con la oposición partida, y Agronomía, con “empate clavado” en el CD

Con una interna aún irresuelta en el sector opositor de la facultad de Medicina y un preocupante panorama en la de Agronomía que podría derivar en una crisis como la de Exactas en 2014 a raíz de un empate en el consejo directivo, mañana proseguirá el proceso de elección de autoridades en las unidades académicas de la Universidad local. Un proceso que hasta ahora estuvo marcado por la normalidad y la calma. La duda es si continuará por ese sendero.

La convocatoria a sesión extraordinaria para elegir decano este lunes tomó por sorpresa al heterogéneo sector opositor de Medicina, atravesado por una interna intensa.

¿Qué sucederá en 60 y 120 cuando a las 8,30 comience a sesionar el consejo? Ante todo, no hay que descartar que no se logre quórum (en el primer llamado se requiere la presencia de los 16 integrantes) y se tenga que pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles.

“No tendría sentido porque no hay mucho más que discutir, salvo el lugar que ocupará el sector de Juan Reichenbach, postulante con apoyo de 2 consejeros, en el futuro equipo de gestión”, dijeron a este diario referentes del peronismo estudiantil, fuerza que en 2017 perdió la elección por 4 votos y que desde hace años está en sintonía con el grupo de profesores Diálogo Académico, que postula para presidir la facultad al profesor Juan Angel Basualdo Farjat.

“Juan Reichenbach se autopostuló impulsado por la Agremiación Médica Platense y sólo logró el apoyo de dos consejeros, mientras que Basualdo ya tiene 7 votos asegurados. Sería insensato que el lunes haya dos candidatos opositores. Hay que buscar el consenso”, aseveraron desde otros claustros.

SORPRESA Y MEDIA

Cabe recordar que la oposición al grupo de profesores Hoja de Roble, conducción durante los últimos 25 años, logró en las elecciones de fines de 2017 la mayoría absoluta en el consejo directivo: 11 de los 16 miembros.

Lo festejaron largamente. Fue un triunfo claro pero que al mismo tiempo abría un gran desafío, pues se trataba de sectores unidos por su oposición a las políticas de Hoja de Roble, aunque muy heterogéneo.

Los dos profesores por la minoría que ingresaron al consejo -uno de ellos, Juan Basualdo- pertenecen a un grupo de docentes que vienen trabajando juntos hace 5 años.

Los dos graduados no van por el mismo camino. Juan Manuel Fernández Castillo es el principal apoyo de Reichenbach en el consejo, mientras que Manuel Fonseca se inclinaría por Basualdo, aunque su principal preocupación es “lograr la unidad”, afirmó alguien de su entorno.

El jefe de trabajos prácticos, Martín Rabassa, está con Basualdo, al igual que el no docente.

El claustro estudiantil tiene todos los colores. Estudiantes por una Nueva Facultad, el frente que ganó por 4 votos en noviembre pasado, cuenta con un consejero del PCR que, supuestamente, apoya a Reichenbah; con uno de Patria Grande, y uno independiente. Los dos últimos no han definido públicamente su voto. Pero algunos afirman que, al igual que Fonseca, se inclinarían por Basualdo pese a haber hecho mucha fuerza para que la oposición no se fisure. Si es así, el profesor de Microbiología y Parasitología alcanzaría los 9 sufragios para conducir la unidad académica.

El consejero estudiantil peronista votará a Basualdo Farjat, al igual que el radical.

La foto del gran festejo de noviembre, con docentes, graduados, alumnos y no docentes exultantes en la puerta de la facultad, se rompió cuando no hace mucho el pediatra Juan Reichenbach se autopostuló y la oposición pasó a tener dos candidatos. Mañana se empezará a cerrar (o no) esta historia.

Por el lado del oficialismo, desde Hoja de Roble afirmaron a este medio que, al menos en la primera sesión, propondrán a la actual decana, Ana Lía Errecalde, y ratificarán su postura.

PREOCUPACIÓN POR AGRONOMÍA

Ni siquiera en el Rectorado ocultan la preocupación por la situación de Agronomía, donde un empate 8 a 8 en el consejo puede llegar a empantanar la elección.

Por algo similar, hace 4 años entró en crisis la comunidad de Exactas. El problema es que el Estatuto de la UNLP es muy ambiguo al respecto. Así, se abre a la libre interpretación de unos y otros.

Lo que resulta incomprensible es que luego del traumático proceso que vivió Exactas no se haya trabajado sobre el Estatuto para evitar otra situación de ese tipo.

Las elecciones que se realizaron en 2017 conformaron un consejo directivo partido en mitades iguales en 60 y 119.

De ese modo, el oficialismo filokirchnerista cuenta con los 5 profesores por la mayoría y el jefe de trabajos prácticos, y con el apoyo del consejero estudiantil por la minoría (Patria Grande) y del no docente. El candidato a decano es el profesor de Riego y Drenaje, Ricardo Andreau. La oposición, de orientación radical, tiene a los 2 profesores por la minoría, los 2 graduados y los 4 estudiantes de Franja Morada. Postulan al profesor Pedro Balatti.

¿Qué dice el Estatuto? En su artículo 102 indica que “si ningún candidato obtuviera los votos afirmativos de la mitad más uno de los miembros del cuerpo (9), se repetirá la elección con los dos más votados. Si ninguno de estos obtuviera el número de votos precedentemente establecido, se incorporará al órgano elector, al único fin de votar por uno de los candidatos, el primer suplente representante de cada uno de los estamentos que componen el consejo directivo”.

¿Tanto costaba cambiar la palabra “estamento”? ¿Más aún si hubo 4 años de plazo? Y es que algunos interpretan que hay cuatro estamentos (docentes -incluyen a profesores y JTP-, estudiantes, graduados y no docentes) y otros dicen que hay cinco (profesores, JTP, estudiantes, graduados y no docentes). La primera lectura beneficia a la oposición. La segunda, al oficialismo. ¿Cual es errónea? Ninguna.

Por lo demás, mañana se elige decano en Económicas, donde Eduardo De Giusti es número puesto para reemplazar a Martín López Armengol, y en Ingeniería, donde el único candidato para suceder a Marcos Actis es Horacio Frene. En Arquitectura va por un segundo mandato Fernando Gandolfi.