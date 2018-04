Estudiantes necesita ganar por el presente y por su futuro

El equipo de Lucas Bernardi lleva tres partidos sin ganar en la Superliga y la clasificación a la Sudamericana 2019 peligra. Esta noche no jugará Braña y Bernardi sorprende con Cejas

| Publicado en Edición Impresa

Estudiantes, que divide sus energías entre el torneo local y la Copa Libertadores, recibirá esta noche a Chacarita, que necesita de un verdadero milagro para salvarse del descenso, en un partido correspondiente a la 22da fecha de la Superliga Argentina de fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Centenario de Quilmes, donde los platenses harán las veces de local, desde las 21.15, con Néstor Pitana como árbitro y televisación de Fox Sports Premium (servicio codificado).

Estudiantes se ubica décimo con 32 puntos, lo mismo que Defensa y Justicia, y pelea por mantener el cupo en la Copa Sudamericana 2019, mientras que Chacarita marcha vigésimosexto con 15 unidades y se hunde en el fondo de la tabla de promedios.

Hasta hace tres fechas el Pincha se ilusionaba con llegar a la Libertadores 2019, pero los últimos resultados y el paso arrollador de los equipos de arriba, le hicieron bajar sus pretensiones. Ahora, quiere asegurarse uno de los seis cupos para la segunda competencia continental y no será nada sencillo conseguirlo: tendrá que mejorar y sacar buenos resultados.

Además de los equipos que están en la pelea, desde abajo empuja River y eso se convirtió en un problema para Estudiantes, lo mismo que el sorprendente triunfo de Defensa y Justicia en la Bombonera. Le esperan seis finales en el tramo final del torneo.

Lucas Bernardi, entrenador albirrojo, le dará descanso a algunos de los jugadores que el jueves fueron titulares en la derrota por 1-0 ante Santos de Brasil, por la tercera fecha del grupo 6 de la Copa Libertadores de América.

La principal novedad será la presencia en el arco del joven Daniel Sappa, en lo que será su séptimo partido en primera tras los que disputó entre 2016-17, en lugar del experimentado Mariano Andújar, que venía atajando todos los partidos de la temporada, primero con Gustavo Matosas, luego en el interinato de Leandro Benítez y finalmente con la llegada de Bernardi como técnico.

Asimismo, Facundo Sánchez, Gastón Giménez, Juan Otero y Lucas Melano, los cuatro titulares ante los brasileños, no estarán y serán reemplazados por Matías Ruiz Díaz, Fernando Zuqui, Juan Bautista Cejas y Mariano Pavone, respectivamente.

En tanto que Rodrigo Braña, que no pudo jugar por la Copa por fuertes dolores abdominales, ya está recuperado de sus dolencias abdominales. De todos modos no será de la partida esta noche contra el Funebrero ya que ocupará un lugar en el banco de los suplentes. El titular seguirá siendo el juvenil Iván Gómez.

Por su parte, a Chacarita solo un milagro lo salvaría del descenso, ya que debería ganar los seis partidos que le resta en el campeonato y esperar malos resultados de Tigre y Vélez para mantener la categoría una temporada más. No ha sido bueno el torneo del recién ascendido. Sebastián Pena, su entrenador, probó durante la semana y no confirmó el armado del once inicial y la duda estaría en el mediocampo entre Miguel Mellado o Agustín Módula. Pero avisó que saldrá a buscar el triunfo.