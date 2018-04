Perdido en su laberinto, Gimnasia muestra un nivel tan bajo que espanta al optimismo

Se está viendo la peor versión de muchos jugadores. Ya “cayó” Roberto Depietri y ni siquiera Facundo Sava está seguro en su cargo. Espiar el futuro genera incertidumbre

| Publicado en Edición Impresa

Gimnasia no encuentra respuestas adentro de la cancha. Pero tampoco a nivel institucional / Alex Meckert

Por MARTÍN MENDINUETA

@FirmaMendinueta

Las frases con forma de látigo se reiteran sin piedad. Es un momento horrible el que transita Gimnasia. Sin reflejos saludables, desnudo de un espíritu que lo empuje a rebelarse ante la adversidad y, sobre todo, con la autoestima muy dañada, el presente lo está golpeando con saña. Tanto que incluso lastima su futuro.

¿Cómo es posible que juegue tan mal? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal? Hoy no encuentra rivales accesibles, y mucho menos fáciles, este “Lobo” carente de ferocidad. Sólo Alexis Martín Arias está a la altura de lo que reclama la coyuntura. Nadie más. El resto de los que juegan siempre, y que quedaron a salvo de la limpieza que ejecutó el técnico después perder frente a Argentinos Juniors, siguen en el equipo titular porque no tienen quienes pongan en riesgo su continuidad.

Gimnasia debiera mirarse en el espejo. No puede ser que siempre viva en conflicto. Toda acción de carácter institucional y el protagonista que la ejecuta dividen aguas, desatan polémicas e instalan un escenario de veredas antagónicas. Después del ciclo comandado por Carlos Griguol se volvió imposible darle continuidad de una comisión directiva a otra en lo que refiere a la matriz del perfil que se pretende. Presidentes y directores técnicos han tenido y tienen defensores a ultranza y hostiles detractores.

Desde Pedro Troglio hasta Facundo Sava, pasando por Gustavo Alfaro y Mariano Soso, sin olvidar los momentos de Guillermo Sanguinetti, Julio Falcioni, Diego Cocca, Leonardo Madelón, Ángel Cappa, Francisco Maturana y Osvaldo Ingrao, entre otros; y desde “Cacho” Delmar hasta Gabriel Pellegrino, hilvanando los mandatos de Daniel Onofri, Walter Gisande, José Muñoz y Francisco Gliemmo, han convivido con la lógica de “estás con nosotros o en contra nuestro”. Así es imposible construir un club con bases sólidas.

El “pico de fiebre” está a la orden del día y ya pasa a ser regla en lugar de excepción. Por ejemplo, el estadio del Bosque une; lo hecho y lo que está por hacerse, pero también divide, aparta y señala a aquellos que en voz baja (la interna se los devoraría si levantaran el tono) admiten que les gustaría jugar, en algunas ocasiones, como local en el Estadio Ciudad de La Plata.

Gimnasia, decano del fútbol argentino, tiene el documento ajado por tantos años de vida en el corazón de su gente, aunque acumular almanaques no asegura haber madurado. Como sujeto colectivo mantiene rasgos adolescentes que lo privan de arribar a consensos esenciales para su despegue.

PUEDE ESTAR MEJOR

Está de más repasar que Gimnasia no tiene un plantel poderoso, aunque otros, también alejados de la riqueza de los grandes, parecen vivir más ordenados. El triunfo de Defensa y Justicia ante el Boca puntero en la Bombonera fue uno de los grandes impactos del fin de semana. ¿Cómo puede ser que el “Halcón” de Florencio Varela logre satisfacciones que hoy a Gimnasia se le presentan lejanas? Metido en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, con Juan Pablo Vojvoda (un ex-defensor de Newell’s que no trascendió demasiado) como entrenador y ninguna estrella de las que asoman en el fútbol argentino, el club que hasta hace unos años parecía que nunca podría llegar para quedarse en el máximo escalón nacional, recibe no pocas miradas envidiosas.

¿Podría estar mejor Gimnasia? Seguro. Los que han sido parte, voluntaria o involuntariamente, le hicieron daño. Sus propios representantes, dentro y fuera de la cancha, fueron los que lo han conducido hacia este cuadro de situación tan distante del ideal.

¿SECRETARIO TÉCNICO? DE NINGUNA MANERA

En pleno tránsito por un concurso preventivo de acreedores, Gimnasia, ni ningún otro club de sus características, debería contratar a un secretario técnico. El cargo, que ya fue ocupado por Ricardo Rezza y Roberto Depietri, representa un lujo tan innecesario como poco efectivo. Son los dirigentes los que deben ocuparse del armado del plantel. Para eso tienen que informarse y aprender a moverse en un mundo donde la inocencia y la ingenuidad tienen la entrada prohibida. ¡Un club que no tiene plata suma un sueldo nada pequeño para que lleguen jugadores que no rinden! La ecuación es macabra.

La comisión directiva, que hace muy poco decidió contratar a Darío Ortiz como reclutador de jugadores aptos para esta realidad, tendría que sumar al “Indio” al departamento de fútbol y, entre todos, renovar este plantel que luce gastado.

La incertidumbre hiere la piel “tripera”. Hasta Facundo Sava camina por la cuerda floja. Su llegada amagó y no concretó la recuperación. En las actuales condiciones, el optimismo asoma la cabeza, espía el panorama y se resiste a entrar.