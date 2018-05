Atlético Tucumán empató en Paraguay y se clasificó a octavos de la Libertadores

Atlético Tucumán logró esta noche una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, al empatar de visitante con Libertad de Paraguay, 0 a 0, y cosechar el punto que necesitaba para terminar segundo del grupo C.

Con la igualdad, el equipo tucumano -que se metió en octavos de la Copa por primera vez- quedó segundo con 10 puntos, detrás de su rival de esta noche (13) y por delante de Peñarol de Montevideo (9) y The Strongest de Bolivia (3).

Los uruguayos, que en esta sexta y última fecha le ganaron 2-0 a The Strongest, se llevaron el consuelo del pase a la Copa Sudamericana.

La clasificación del cuadro de Ricardo Zielinski cobra mayor relevancia por dos detalles. Uno en perspectiva: perdió sus dos primeros partidos en el grupo (con el propio Libertad, de local, y con Peñarol de visitante).

El otro de esta noche en Asunción: se quedó con diez hombres a los 38m del primer tiempo por la expulsión de su arquero, Alejandro Sánchez (falta fuerte y último recurso).

El “Decano” festejó esta página en su historia con una multitud que lo acompañó hasta Paraguay.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Libertad de Paraguay: Carlos Servín; Luis Cardozo, Paulo Da Silva, Antolín Alcaraz y Salustiano Candia; Alan Benítez, Sergio Aquino, Cristian Riveros y Antonio Bareiro: Óscar Cardozo y Santiago Salcedo. DT: Aldo Bobadilla.

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez, Nicolás Romat, Yonathan Cabral, Rafael García y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro y Gervasio Núñez; Luis Rodríguez y Leandro Díaz. DT Ricardo Zielinski.

Cambios: en el primer tiempo, 41m Franco Pizzicannella por Núñez (AT); en el segundo tiempo, 5m David Mendieta por Alcaraz (L), 15m Francisco Grahl por Díaz (AT), 20m Wilson Leiva por O. Cardozo (L), 29m Rodrigo Alborno por Riveros (L) y 31m David Barbona por Rodríguez (AT).

Amonestado: Aliendro (AT).

Incidencias: en el primer tiempo, 38m expulsado Sánchez (AT).

Arbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil).

Cancha: "Nicolás Leoz", de Libertad.