"Papu" Gómez le quiso bajar el tono a la patada a Biglia pero el Kun salió con los tapones de punta

El ex San Lorenzo dijo que "es una pelotudez enorme" lo que se dice en torno a la agresión en cancha. "Si era yo, lo esperaba en el túnel para apretarlo", dijo Agüero tajantemente

Alejandro "Papu" Gómez se defendió hoy luego de las declaraciones de Sergio Agüero, quien criticó el golpe que le dio a Lucas Biglia, y aseguró que la polémica que se generó por este asunto "es una pelotudez enorme".

"Me parece una pelotudez enorme que se esté hablando de esa jugada con tantos temas que tienen la selección y la AFA", expresó Gómez, quien tuvo su derecho a réplica luego de las declaraciones de Sergio Agüero sobre el tema.

"Al 'Kun' lo conozco desde hace mucho tiempo. No puedo responder a lo que dijo. No vale la pena", se excusó el "Papu" Gómez, quien está en el centro de la polémica desde el golpe que le dio a Lucas Biglia en la zona que tenía afectada. Agüero afirmó que si le hubiera pasaba lo mismo que a Biglia lo habría "apretado" en el "túnel" para saber si había tenido "mala intención".

"La estoy pasando como el 'orto' por lo de Lucas. Cualquiera sale a decir que soy un mala leche. Escuché barbaridades sobre mí", lamentó el jugador de Atalanta, que también confesó su tristeza por no haber ingresado a la nómina previa de 35 futbolistas para el Mundial de Rusia.

"Estoy triste por lo que pasó con Biglia pero más triste estoy por no estar en la selección. Estaba ilusionado porque fui titular contra Perú y me sentía importante", concluyó Gómez.

En tanto, el delantero del seleccionado argentino Sergio "Kun" Agüero al respecto que "lo esperaba en el túnel para apretarlo".

El "Kun" no pudo ocultar su bronca e impotencia cuando le consultaron por el golpe que recibió Lucas Biglia. "En la imagen se ve que el otro jugador fue fuerte. Si era yo, me hubiera calentado, lo esperaba en el túnel para apretarlo y preguntarle si tuvo mala intención", afirmó el ex Independiente, que, durante la respuesta, nunca nombró al "Papu" Gómez a pesar de que compartieron plantel en este ciclo de Jorge Sampaoli.