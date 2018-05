San Luis recibe a Alumni por una nueva fecha del Top 12

Además por la Primera A, La Plata recibe a San Carlos, Los Tilos choca con Banco Nación y la U visita en Rosario al Atlético

| Publicado en Edición Impresa

Una nueva jornada de rugby ocupará el sábado en la región y alrededores. Habrá acción por la tercer jornada del Top 12, la sexta de Primera A, Primera C y juegos por el Torneo de Tercera.

San Luis tendrá un choque de alta exigencia frente a la Asociación Alumni por el URBA Top12, desde las 15:30. El Marista presentará (en 520 y 29), según lo dispuesto por la dupla Cáffaro-Lazzarini, el siguiente quince inicial: Guillermo Lawrie, Gastón Giménez y Rodrigo Oubiña; Ariel Bicerne(C) y Cristian Elías; Francisco Campodónico, Franco Gnecco y Pedro Giannini; Gregorio Del Prete y Felipe Campodónico; Facundo Cúccolo; Gonzalo Molina Ferrer; Facundo Gibert; Robertino Fileni y Mauro Aguilar. E: P. Cáffaro y L. Lazzarini. Arbitro: Andrés Sutton. Cancha: San Luis.

Por la sexta fecha del Torneo de Primera A; La Plata recibirá a San Carlos en 495 y Camino Centenario. Los canarios afrontarán el choque ante su gente con el siguiente equipo: Ariel Del Cerro, Martín Fontán y Juan Della Salda; Alejandro Montiel y Federico Stein; Francisco Pin, Juan Cruz Riesgo y Juan Gentile (C); Manuel García Mónaco y Patricio Roán, Facundo Barci, Diego Bourdin; Fermín Incháurregui; Maxi Casaro y Federico Sica. E: D. Suffern Quirno y F. Albarracín. Arbitro: Juan Alemán. Cancha: La Plata. Horario: 15:30.

Asimismo Los Tilos, se presentará en 21 y 522 ante Banco Nación, en la promesa de un buen partido; el Verde viene de bajar en su casa a San Carlos y el equipo de Bernal y Fioravanti presentará los siguientes quince jugadores: Hernán Ochoteco, Iván Koremblit y Alejo Brem, Federico Castilla, Matías Russo, Mateo Pérez Copello, Lucas Santipolo y Bautista Gatti; Miguel Goñi, Bautista Santamarina, Felipe Castilla, Bautista Assereto, Guido Michelutti, Mateo Tuculet (C) y Nicolás Fernández. Arbitro: Sebastián Figueroa. Cancha: Los Tilos. Horario: 15:30.

Universitario no anda bien el torneo y encima tendrá un bravo choque en la ciudad de Rosario frente a uno de los candidatos al ascenso directo: Atlético del Rosario, las Panteras intentarán dar el batacazo con el siguiente equipo: Ezequiel Gaudio, Manuel Urban y Juan Mercapide (C); Cristian Schenone y Guido Pau; Agustín Savegnago; Fabio Urréjola y Felipe Damioli; Lorenzo D’Onofrio y Ramiro Alvarez; Pedro Capellani; Juan Wolcan; Agustín Alessandrini; Lisandro Molina y Agustín Cambarieri. E: P. Auciello - M. De Rose. Arbitro: Marcelo Córdoba. Horario: 15:30.

Albatros que (hasta el momento no conoce la victoria) visitará en Chascomús al Atlético local desde las 15:30 por la sexta fecha del Torneo de Primera C; el Tricolor irá con: Agustín Cicchino, Federico Belinche y José Frumín; Federico Pereyra y Nicolás Lanfranco; Agustín Toledo, Laureano Benavídez y Josué Bisceglia (C); Ian Mac Dougall y René Roletto; Ramón Cacivio; Santiago Lambre; Facundo Santín; Diego Polari y Tomás Mainini. E: D. Maglio y E. Ramos Alvelo. Arbitro: Patricio Brecciaroli. Cancha: At. Chascomús. Horario: 15:30.

Finalmente Berisso RC hará las veces de local ante Floresta en la localidad de El Pato por una nueva fecha del Torneo de Tercera, con esta formación: Nicolás Coppari, David Morales y Ezequiel De la Canal; Bruno Tarelli y Nicolás Belous; Guillermo Mosconi, Federico Miguens y Marcelo Granatto; Juan Cruz Zarate (C) y Lucas Casas; Fernando Bobbio, Bruno Ivanocich, Manuel Puig, Gian Baldaro y Jerónimo Picón. E: José Rossi. Arbitro: Andrés Conti. Cancha: PAC. Horario: 15:30.

LOS JAGUARES SE ENFRENTAN A LOS BULLS, EN VÉLEZ

Luego de los éxitos consecutivos en la gira por Oceanía, el conjunto dirigido por Ledesma volverá a presentarse en territorio argentino. Desde las 18:40, los Juguares se medirán ante los sudafricanos Bulls. La formaciòn del elenco nacional será: Boffelli; Delguy, Orlando, De la Fuente, Cancelliere; Sánchez, Bertranou; Kremer, Ortega Desio, Lezana; Lavanini, P. Pagadizábal; T. Chaparro, Creevy y G Botta.