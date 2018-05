Otra pálida para Nicole: Facundo Moyano volvió con su ex

La modelo se encuentra además en un conflictivo momento con Cubero por sus hijas

Nicole Neumann sigue acumulando disgustos. Según se conoció en las últimas horas, su ex pareja Facundo Moyano -con quien mantuvo varios meses de noviazgo- volvió a tener una relación con su ex Eva Bargiela.

En el programa televisivo El Diario de Mariana afimaron que la flamante pareja fue vista el fin de semana en el Palacio Duhau, donde vive el diputado nacional, por lo que el romance estaría confirmado.

La noticia llegó a la vida de la rubia en pleno conflicto con Fabian Cubero, de quien se divorció recientemente, por sus tres hijas y la relación con los medios.

"A ellas nunca les gustó la exposición. Cuando aparecían fotógrafos en situaciones íntimas o familiares, siempre se angustiaban", explicó la modelo a una revista.

En ese sentido, y refiriéndose a cómo se maneja su ex pareja, dijo: "Veo situaciones muy mal manejadas de su intimidad, como revelar diálogos o contar con quién pidieron dormir. Si no están conmigo, no puedo controlar qué escuchan, qué leen, y eso me pone mal. Hay tiempos para todo, para generar vínculos también. Es ahí donde los adultos debemos estar atentos, poniendo límites".

Luego, Nicole aseguró que Cubero no atiende a sus plantos e hizo una dura declaración: "Creo que finalmente encontró cómo meter el dedo en la llaga. Reclamarle sería darle el gusto. Como no me afectaba que saliese con mujeres o hiciera notas, encontró el punto débil. Lástima que se trate de nuestras hijas…".