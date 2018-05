“Viaje a los pueblos fumigados”: el doloroso testimonio de una Argentina envenenada

Se estrena el documental de “Pino” Solanas que retrata la destrucción ambiental y los problemas de salud que trae el modelo de los agrotóxicos

| Publicado en Edición Impresa

Pedro Garay

pgaray@eldia.com

Los 82 años no han agotado la militancia del senador y cineasta Fernando “Pino” Solanas, que durante los últimos tres años recorrió siete provincias buscando testimonios para su nuevo filme, “Viaje a los pueblos fumigados”, que llega a los cines el jueves.

La cinta estrenada mundialmente en el Festival de Berlín, con entradas agotadas y ovación posterior, es el resultado de ese viaje de 36 meses de Solanas por el país, retratando las secuelas sociales y ambientales que dejó el modelo transgénico con agrotóxicos, la deforestación que produce el monocultivo, la destrucción del suelo y las inundaciones que causa el modelo y los problemas de salud que se ocultan detrás de la rentabilidad: problemáticas narradas a partir de la ya clásica voz en off de “Pino” y los testimonios de vecinos, médicos, productores, técnicos, maestros, agricultores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Salta, Chaco y Misiones.

El documental podría enmarcarse dentro de una tetralogía, que comenzó con las dos partes de “Tierra sublevada” y “La guerra del fracking”, cintas que marcaron el vuelco del cine de Solanas hacia el documental ambientalista. Aunque fiel a su estilo, lo ambiental en sus películas no se mueve por afuera de lo económico, lo político, tejiendo un complejo entramado que va en Viaje a los pueblos fumigados” de lo social a lo individual.

“El agronegocio se puede analizar de muchas maneras”, dice “Pino” en diálogo con EL DIA. “Se pueden analizar las consecuencias sociales que ha traído, o la agresión al medioambiente: acá se han deforestado millones de hectáreas al expandirse la frontera del transgénico, y los bosques son la fábrica de oxígeno del país y son las que retienen las aguas cuando se producen lluvias poderosas o inundaciones. Por esto no solo el cambio climático fue responsable de las grandes inundaciones que tuvimos en la Pampa húmeda”, agrega.

Y también puede analizarse en cuanto a sus consecuencias sobre la salud de la población. ¿Una metáfora de cómo los argentinos aceptamos envenenarnos? Solanas dice que no lo planeó así, pero que es una lectura posible y feliz. “El argentino ha sido muy golpeado en las últimas décadas, muy engañado, su vida se ha deteriorado, trabaja más que antes, y está muy desengañado por promesas incumplidas, traiciones. Es un argentino que ha emigrado de los sueños y los proyectos que tenía: ahora no quiere más problemas”, opina.

Y afirma que “lo fácil, entonces, es no darle bola a esto. Pero si hoy se hicieran los argentinos un test para ver si tienen pesticidas en sangre, se llevarían una sorpresa. Y esas son las enfermedades raras que han aparecido”.

Lo orgánico aparece como una solución posible para Solanas: “Cada comunidad debería tener el proyecto de producir sus propios alimentos: no tendrías el encarecimiento del transporte, del frigorífico y demás”, explica, y dice que es importante “sembrar una agrocultura que no tenemos: hay que cultivarse en ese aspecto, para cuidar la salud y el bolsillo. Además es un placer fabricar los alimentos que uno consume”.

¿Su cine es, entonces, una herramienta para sembrar esa conciencia? “Por supuesto que sí”, dice. “A veces me preguntan: ‘¿Usted hace una película pretendiendo cambiar las cosas?’ Claro, ningún libro o película cambia radicalmente las cosas. Pero es una contribución más a generar conciencia, brindar información: el que ve esta película seguramente va a empezar a preocuparse de lo que come. Y ya es un paso adelante: porque nosotros solemos comer por los ojos, que la verdura que no tiene manchas es la más sana, y es al revés. Hemos delegado en las grandes productoras de alimentos la calidad y la composición de la comida: damos por sentado que por ser de una marca es buena, y no nos preocupamos de que esa empresa vela más por nuestra salud que por su cuota de rentabilidad”.

Solanas explica, sin embargo, que no sabe cómo hacer para que su mensaje alcance al gran público en un cine “muy degradado”, copado por Disney. “Se ha impuesto el modelo de cine-entretenimiento. El cine de testimonio, de reflexión, se lo relega a canales culturales o a alguna excéntrica sala. Esto es un drama”, afirma, revela que el proyecto fue “gasolero, gasolero”, sin distribución ni publicidad, y con un aporte del Instituto que solo salva un porcentaje. “Si llegás a pagar los gastos de estreno, afiches, subtitulado, es un milagro. Ni digo de pagar la producción: acumulás trabajo que nunca vas a cobrar y para salvar los gastos sacás del bolsillo para pagarle a los dos o tres técnicos que te acompañan”, cuenta.

Y no sólo contra el modelo vigente en la industria del cine tuvo que batallar Pino, que relata que “cuando se enteraron que la película iba a Berlín, y antes de que nadie la hubiese visto, inundaron las redes los trolls tirándonos una catarata de insultos. Pero eso es pago: el agronegocio mueve mucha plata...”