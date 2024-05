Eduardo Domínguez explicó por qué Estudiantes "fue más" que Boca: "Fuimos superiores en los minutos finales"

Luego del partido, el entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, prestó declaraciones a la prensa para referirse al partido del Pincha y Boca. El DT analizó por qué el León mostró una imagen tan distinta del primer tiempo al segundo y cómo fue que su equipo pudo llegar a los penales y, tras imponerse en esta instancia, llegar a la final de la Copa de la Liga para enfrentar el domingo a Vélez.

"Estamos muy contentos. Es una alegría estar otra vez en una final. Quiero ser muy agradecido de los jugadores. Ellos son los que creen, son los que nos llevaron a este lugar. Ellos son los que pertenecen al Club y vinieron para consolidar el proyecto que tiene Estudiantes", celebró el técnico del Albirrojo.

En cuanto al desarrollo del encuentro, destacó: "Fuimos pacientes. En los momentos adversos, el equipo mostró fortaleza mental y, en el segundo tiempo, se vio el Estudiante que quiere llegar a la final, que quiere competir y estar entre los grandes. Estudiantes hizo mucho mérito para jugar esta final, sobre todo durante toda la Copa de la Liga".

"No me reprocho nada porque llegamos a la final. Si no hubiese funcionado, nos hubiéramos reprochado algo. Llegamos con Edwuin (Cetré) tocado y, si lo arriesgábamos al principio, no teníamos a alguien para cerrar el partido y sabíamos que teníamos que hacer un partido largo", argumentó Eduardo Domínguez sobre las decisiones que tomo al respecto del planteo táctico y los cambios en el complemento del cotejo.

En torno a Boca, el DT destacó que "enfrentamos a un equipo bravo y Estudiantes mostró y tuvo la jerarquía". "Hay que entender que tenemos que tener paciencia y tenemos que encontrar nuestros momentos. Boca fue superior por un lapso de tiempo y en los minutos finales, donde se deciden las cosas, Estudiantes fue mejor y por eso llegamos a los penales", analizó y agregó: "Tuvimos las situaciones para empatarlo y hasta para poder ganarlo".